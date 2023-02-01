Меньше скорость — будешь в ГОСТе

1 февраля в России заработали правила сертификации электросамокатов и моноколес: скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) ограничена 25 км/ч, обязательна функция автоматического замедления в парках. Эти и другие ограничения, заложенные во вступившем в силу ГОСТе, кикшеринговые операторы уже давно внедрили. Впрочем, получить соответствующий сертификат все равно пока негде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Критерии сертификации электросамокатов пока существуют отдельно от сертификатов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Критерии сертификации электросамокатов пока существуют отдельно от сертификатов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

1 февраля вступил в силу ГОСТ «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний». Разработкой документа, как подробно рассказывал “Ъ”, занимались ФГУП НАМИ, дептранс Москвы и кикшеринговые сервисы.

Для производителей и импортеров электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности стандарт носит рекомендательный характер.

Соответствующий сертификат компания может получить, ограничив, в частности, скорость движения девайса на уровне 25 км/ч и закрепив функцию автоматического замедления в парках. СИМ должен пройти испытания, среди которых проверка прочности при ударе по аналогии с краш-тестами авто. Проверяются также проводка, тормоза, сиденье, подставка для ног, колеса, маркировка, световозвращатели, аккумуляторы и прочие элементы. Закреплены требования к инструкции, упаковке и зарядке.

Основные игроки рынка кикшеринга уже внедрили большую часть ограничений, заложенных в стандарте (ограничение скорости, замедление в парках и т. д.), хотя де-юре их СИМ сертифицированы по требованиям другого документа — техрегламента «Электромагнитная совместимость технических средств». «С заводом-изготовителем обсудили новый ГОСТ, все новые самокаты будут соответствовать ему»,— заявили “Ъ” в Urent. В компании Ninebot (основной поставщик самокатов для кикшеринга) в среду на запрос “Ъ” не ответили.

«Самокаты сервисов краткосрочной аренды уже соответствуют всем требованиям ГОСТа — это основное условие для получения разрешения на работу в городе,— заявили “Ъ” в столичном дептрансе.— Поэтому никаких дополнительных льгот не планируется».

«Пока не ясно, кто может осуществлять сертификацию, сам механизм очень новый»,— говорит источник “Ъ” на рынке кикшеринга. Стандарт требует соответствующего оборудования, его нет даже у крупных компаний, говорит другой источник. В Росаккредитации в среду не смогли сообщить, есть ли сейчас в России испытательные лаборатории, аккредитованные работать по новому ГОСТу.

Электросамокаты или моноколеса, способные разгоняться быстрее 25 км/ч («Яндекс.Маркет» предлагает более 250 таких моделей), должны сертифицироваться как мопед или мотоцикл, но и это является рекомендацией.

Ряд компаний—импортеров мощных СИМ заявляли “Ъ” ранее, что изучают возможность сертификации отдельных мощных моделей в качестве мопедов.

«Стандарт призван стать основой при введении процедур обязательного подтверждения соответствия электрических средств индивидуальной мобильности, что приведет к повышению уровня безопасности эксплуатации этих устройств»,— заявлял ранее заместитель гендиректора ФГУП НАМИ Сергей Аникеев.

Другой важный документ в области регулирования электросамокатов вступит в силу 1 марта: речь идет о поправках к правилам дорожного движения. Вводятся отдельные правила для пользователей СИМ в зависимости от возраста катающегося. Только взрослым старше 14 лет можно будет выезжать на край проезжей части при условии, что скорость движения машин по этой улице ограничена 60 км/ч, а на СИМ установлены фара или фонарь, тормоза, звуковой сигнал и световозвращатели, при этом отсутствует велосипедная, велопешеходная дорожки или другая инфраструктура для катания. За нарушение правил будут применяться штрафы от 800 до 1,5 тыс. руб., следить за этим будет полиция.

Иван Буранов