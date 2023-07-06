Число ДТП с участием электросамокатов в 2023 году выросло на 56%

В России с начала 2023 года количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 56%. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%»,— сказал глава ГИБДД в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В то же время господин Черников отметил, что говорить о статистике можно будет более предметно только после вступления в силу поправок в ПДД и закрепление статуса СИМ. Эти изменения, по его словам, позволят точно определять, кто нарушитель и при каких условиях произошло столкновение.

С 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым электросамокаты и моноколеса теперь считаются СИМ. Разрешенную скорость ограничили 25 км/ч, выезжать на край проезжей части позволяется только тем, кто достиг 14-летнего возраста. Поездка по тротуару допускается только при отсутствии любой другой инфраструктуры (например, велодорожки). Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 до 1,5 тыс. руб. В Москве, по данным ГИБДД, с апреля зафиксировано 37 ДТП с электросамокатами.

Депутаты неоднократно выступали с предложением ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам. По их мнению, также необходимо ввести запрет на пользование этими средствами передвижения людям до 18 лет.

О том, какие ограничения в отношении использования СИМ предлагают власти,— в материале «Ъ FM» «Электросамокатам закручивают гайки».

Милена Костерева