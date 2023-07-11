Посол Антонов: ситуация скатывается к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что атмосфера в информационном поле США «максимально накалилась» в преддверии саммита НАТО. По его мнению, ведется подготовка общественного мнения «к одобрению любых антироссийских решений». Ситуация, как считает посол, скатывается к «самому неблагоприятному исходу».

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и государств альянса. Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства.

Посол также отреагировал на отказ США комментировать признание Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Он считает это одним из примеров «двойных стандартов» и «антироссийской позиции».

Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Украина надеется получить по его итогам приглашение вступить в альянс, хоть и признает, что не сможет стать его членом до завершения конфликта с Россией. Страны Запада в преддверии саммита занимались разработкой модели гарантий безопасности для Украины.

О темах саммита — в материале «Ъ» «Отсель грозить он будет членам».

Леонид Уварчев