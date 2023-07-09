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Коммерсантъ FM
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Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за подрывом Крымского моста стоял Киев. Мост был поврежден 8 октября 2022 года.

Госпожа Маляр признала причастность Украины к подрыву в своем Telegram-канале. В 500-й день с ввода российских войск на Украину она опубликовала список того, что сделал Киев в определенные дни с того момента. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику»,— написала замминистра. Запись была опубликована накануне, 8 июля, СМИ обратили на нее внимание сегодня.

Крымский мост был подорван с помощью взрывчатки на грузовике 8 октября 2022 года. Обрушились два пролета автомобильной части моста, была повреждена железнодорожная часть, несколько человек погибли. Автомобильное движение по мосту было полностью восстановлено в феврале 2023 года, железнодорожное сообщение пока осуществляется по одной ветке. Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. Российское следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка. Украина официально не признавала причастность к подрыву моста, однако в мае глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя произошедшее, сказал, что «определенные меры были приняты».

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