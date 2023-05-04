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Коммерсантъ FM
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Зеленский признал, что Украина не сможет вступить в НАТО до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев понимает невозможность вступления в НАТО во время вооруженного конфликта. При этом Украина хочет получить от альянса «четкий сигнал» о том, что страну примут в НАТО после завершения конфликта.

Фото: Yves Herman, Reuters

Фото: Yves Herman, Reuters

«Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока война продолжается. Но уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем в НАТО после войны»,— сказал господин Зеленский на брифинге в ходе визита в Нидерланды (цитата по «Страна.ua»).

Отвечая на вопрос о возможном прекращении военной помощи Украине в случае провала контрнаступления ВСУ, президент заявил, что не верит в подобный исход. Он добавил, что хочет использовать замороженные активы России для восстановления Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который также участвовал в брифинге, заявил, что Украина «однажды будет в НАТО». Он подчеркнул, что его страна поддерживает амбиции Украины относительно членства в альянсе.

В сентябре 2022 года господин Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. Представители стран—членов альянса неоднократно заявляли, что Украина не может вступить в НАТО до завершения конфликта с Россией. 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам визита в Киев отметил, что «будущее Украины — в семье альянса».

Что происходит после ввода войск России на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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