Столтенберг: Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить в парламент страны протокол о приеме Швеции на вступление в НАТО, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита альянса в Вильнюсе. По его словам, господин Эрдоган пообещал сделать это как можно скорее, а Швеция — способствовать возобновлению процесса вступления Турции в Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился направить заявку Швеции в Национальную ассамблею как можно скорее, а также плотно работать с парламентом над ратификацией членства»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном (цитата по Reuters).

Генсек НАТО рассказал, что Швеция кроме вопроса возобновления процесса вступления Турции в ЕС пообещала модернизировать таможенный союз ЕС и Турции, а также помочь в либерализации визового вопроса. Однако господин Столтенберг отметил, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС не связаны.

Йенс Столтенберг назвал достижение соглашения «историческим днем». При этом он оказался комментировать, в какие сроки Турция может ратифицировать заявку Швеции.

Заявление по итогам переговоров приветствовали президент США Джо Байден и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Как предполагает телеканал CNN Turk, протокол о приеме Швеции в НАТО будет рассмотрен в турецком парламенте, скорее всего, в осеннюю сессию. На этой неделе парламент уходит на летние каникулы. Осенняя сессия стартует 1 октября.

В НАТО рассчитывали, что проблемы с членством Швеции будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.

Вчера, 9 июля, Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден обсудили по телефону членство Швеции в НАТО. Во время разговора господин Байден заявил, что хочет, чтобы Швеция получила членство в альянсе как можно скорее, сообщали в Белом доме. Сегодня, 10 июля, господин Эрдоган заявил, что власти готовы поддержать вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в Евросоюз. В свою очередь, в НАТО и ЕС призвали не связывать этот вопрос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Надежды Швецию питают».

Олеся Павленко