Надежды Швецию питают

Перспективы вступления Швеции в НАТО стали одной из ключевых тем состоявшейся в Вашингтоне встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Затем обсуждение вопроса продолжилось по другую сторону Атлантики. На переговорах в Брюсселе высокопоставленные представители Турции, блокирующей расширение альянса, утверждали, что Швеция до сих пор не выполнила свои обязательства. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля Стокгольм в любом случае не сможет стать членом альянса. Но отчаиваться, по его мнению, не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент США Джо Байден уверены, что расширение НАТО за счет Стокгольма сделает альянс значительно сильнее

Фото: Evan Vucci, AP Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент США Джо Байден уверены, что расширение НАТО за счет Стокгольма сделает альянс значительно сильнее

Фото: Evan Vucci, AP

Как сообщил Белый дом по итогам переговоров, встреча Джо Байдена и Ульфа Кристерссона была нацелена на «подтверждение прочных связей между Соединенными Штатами и Швецией». Лидеры также подчеркнули общую приверженность «продолжению поддержки Украины» и условились «координировать трансатлантические усилия в отношении Китая».

Кроме того, президент Байден, согласно заявлению Белого дома, пообещал сделать все возможное для скорейшего принятия Швеции в НАТО.

Заверив, что «с нетерпением ждет вступления» страны в альянс, он добавил, что «основная идея проста: Швеция сделает НАТО сильнее». При этом господин Байден дал понять, что военное партнерство со Стокгольмом будет усиливаться в любом случае, вне зависимости от статуса Швеции в НАТО.

Вашингтонская встреча не случайно прошла именно в эти дни. «Когда в среду — всего за неделю до ежегодного саммита НАТО (пройдет 11–12 июля в Вильнюсе.— “Ъ”) — Джо Байден сел за стол с премьер-министром Швеции, целью американского лидера было отправить сообщение как союзникам, так и противникам»,— считает телеканал CNN.

Речь идет о таких союзниках США по Североатлантическому альянсу, как Турция и Венгрия — двух странах—членах НАТО, которые до сих пор не утвердили заявку Швеции. Причем в Будапеште не скрывают: они дадут «зеленый свет», если это сделает Анкара.

НАТО еще на прошлогоднем саммите в Мадриде официально пригласило Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу. Финляндия стала 31-м членом альянса в апреле этого года, а вот со Швецией все оказалось куда сложнее. Турция потребовала от шведов ужесточить антитеррористическое законодательство и экстрадировать сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в республике террористической и запрещена. Шведское правительство утверждает, что сделало все от него зависящее, а вопрос о выдаче конкретных лиц может решаться только судебными органами. Кстати, как раз в четверг шведский суд приговорил к четырем с половиной годам тюрьмы курдского мигранта из Турции. Он был признан виновным в попытке финансирования терроризма (сборе денег для РПК) и ряде других преступлений. Теперь его депортируют из Швеции.

Конфликт между Анкарой и Стокгольмом обострило недавнее сожжение Корана в шведской столице (см. “Ъ” от 4 июля).

На днях министр иностранных дел Турции Хакан Фидан указал Стокгольму на отсутствие адекватного ответа шведских властей на такие акции. При этом он оговорился, что Турция все равно одобрит вступление Швеции в военно-политический союз, если Стокгольм «выполнит свои домашние задания».

Эта тема в четверг обсуждалась в Брюсселе, где собрались министры иностранных дел и руководители разведывательных органов Турции, Швеции и Финляндии. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан заранее заявил, что ситуация вокруг членства Швеции в НАТО «не является благоприятной». Однако после встречи его шведский коллега Тобиас Билльстрём упомянул о достигнутом прогрессе (подробностей он не сообщил). «Мы надеемся, что позитивное решение будет на следующей неделе»,— добавил он.

О том, что «для Швеции пришло время присоединиться к альянсу», сказал в четверг и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он признал, что Стокгольм не станет членом альянса ни до саммита, ни во время встречи на высшем уровне, но достижение соответствующего «политического решения» в ближайшие дни вполне возможно. С этой целью господин Столтенберг намерен 10 июля организовать встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и шведского премьера Кристерссона. «Это следующий шаг в процессе»,— уточнил генсек НАТО, правда избегая эпитета «решающий».

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко