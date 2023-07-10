Эрдоган связал одобрение членства Швеции в НАТО с принятием Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти готовы поддержать вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в Евросоюз. Турция — страна-кандидат в ЕС с 1999 года. В НАТО и ЕС призвали не связывать эти вопросы.

«Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции в НАТО, как ранее сделали это для Финляндии»,— сказал господин Эрдоган журналистам перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО, его слова приводит телеканал TRT.

Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, статус кандидата получила в 1999 году. переговоры о вступлении начались только в 2005 году. Обсуждение вопроса усложняется в том числе из-за ряда турецких законов, которые, согласно позиции Евросоюза, нарушают свободу слова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что поддерживает «амбиции Турции по вступлению в ЕС», однако призвал следовать соглашению, которого стороны достигли на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня. Представитель Еврокомиссии Дана Спинант подчеркнула, что «расширение НАТО — это один процесс, расширение Евросоюза — другой».

На июньском саммите в Мадриде члены альянса почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турция стала единственной страной, выступившей против. По итогу саммита был подписан трехсторонний меморандум, согласно которому Швеция и Финляндия обязались вести борьбу с терроризмом и передать Турции курдских активистов для вступления в НАТО.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Протокол о вступлении Швеции Турция не приняла до сих пор, настаивая на выполнение условий. При этом Йенс Столтенберг настаивает, что Швеция уже выполнила необходимые требования.

Лусине Баласян