Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Джо Байден поговорили по телефону. Они обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также поставки истребителей F-16 Турции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Турции в Twitter.

Фото: Made Nagi / Pool / Reuters

Фото: Made Nagi / Pool / Reuters

Господин Эрдоган заявил, что Швеция предприняла некоторые шаги на пути к членству НАТО, внеся изменения в антитеррористическое законодательство. Однако, по его словам, проведение «демонстраций, восхваляющих терроризм, сводит на нет предпринятые шаги». Он также сказал, что связывать запрос Турции на получение американских истребителей F-16 с одобрением заявки Швеции со стороны Анкары неверно.

В ходе разговора президенты также обсудили членство Турции в Евросоюзе. Господин Эрдоган заявил, что турецкая сторона хочет активизировать процесс вступления в ЕС. Он добавил, что ждет, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля лидеры ЕС выразят поддержку стремлению Турции к членству в ЕС.

«Лидеры договорились встретиться лицом к лицу в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США, а также региональные вопросы»,— сказано в сообщении администрации.

Других подробностей переговоров не приводится. В Белом доме пока не сообщали о переговорах Джо Байдена с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

4 июля глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя вступление Швеции в НАТО, усомнился в целесообразности этого с точки зрения стратегической безопасности. По его мнению, членство Швеции «приносит НАТО больше проблем, а не силы». Турция обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

В НАТО рассчитывали, что проблемы будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Надежды Швецию питают».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...