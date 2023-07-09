Эрдоган и Байден обсудили членство Украины и Швеции в НАТО

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Джо Байден поговорили по телефону. Они обсудили членство Украины и Швеции в НАТО, а также поставки истребителей F-16 Турции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Турции в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Made Nagi / Pool / Reuters Фото: Made Nagi / Pool / Reuters

Господин Эрдоган заявил, что Швеция предприняла некоторые шаги на пути к членству НАТО, внеся изменения в антитеррористическое законодательство. Однако, по его словам, проведение «демонстраций, восхваляющих терроризм, сводит на нет предпринятые шаги». Он также сказал, что связывать запрос Турции на получение американских истребителей F-16 с одобрением заявки Швеции со стороны Анкары неверно.

В ходе разговора президенты также обсудили членство Турции в Евросоюзе. Господин Эрдоган заявил, что турецкая сторона хочет активизировать процесс вступления в ЕС. Он добавил, что ждет, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля лидеры ЕС выразят поддержку стремлению Турции к членству в ЕС.

«Лидеры договорились встретиться лицом к лицу в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США, а также региональные вопросы»,— сказано в сообщении администрации.

Других подробностей переговоров не приводится. В Белом доме пока не сообщали о переговорах Джо Байдена с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

4 июля глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя вступление Швеции в НАТО, усомнился в целесообразности этого с точки зрения стратегической безопасности. По его мнению, членство Швеции «приносит НАТО больше проблем, а не силы». Турция обвиняет Швецию в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.

В НАТО рассчитывали, что проблемы будут решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Надежды Швецию питают».

Олеся Павленко