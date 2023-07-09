Байден в разговоре с Эрдоганом заявил о желании как можно скорее принять Швецию в НАТО

Белый дом подтвердил телефонный разговор президентов США Джо Байдена и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили ряд вопросов, которые затронут на саммите лидеров НАТО в Вильнюсе. Господин Байден также заявил, что хочет, чтобы Швеция получила членство в альянсе как можно скорее.

«Они обсудили ряд вопросов, которые лидеры НАТО рассмотрят на саммите, выразили свою общую приверженность продолжению поддержки Украины и обсудили усилия по укреплению наших двусторонних связей. Президент Байден также выразил свое желание как можно скорее принять Швецию в НАТО»,— сказано в сообщении Белого дома. Других подробностей переговоров не приводится.

Ранее о переговорах сообщили в администрации президента Турции. Во время разговора Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведение в Швеции «демонстраций, восхваляющих терроризм, сводит на нет предпринятые шаги» по получению от Турции согласия на членство страны в НАТО. В пресс-службе также сообщили, что лидеры обсудили вступление Украины в альянс, но не привели каких-либо деталей.

В НАТО рассчитывали, что проблемы с членством Швеции решены до проведения саммита 11–12 июля в Литве. Однако очередная акция по сжиганию Корана в Стокгольме вновь затормозила получение согласия от Анкары.

Подробнее — в материале «Ъ» «Надежды Швецию питают».

Олеся Павленко