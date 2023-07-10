Депутаты повышают мобильность

Совет Госдумы в понедельник решил проводить в ближайшие две недели по четыре пленарных заседания вместо трех. С таким предложением выступил спикер Вячеслав Володин, объяснив это необходимостью одобрить до конца сессии ряд важных законопроектов. А во вторник Дума планирует принять поправки к своему регламенту, наделяющие совет палаты правом оперативно приглашать на пленарки министров. Их участие может потребоваться в том числе при повторном рассмотрении законов, отклоненных Советом федерации, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно новому графику, в ближайшие две недели число пленарных заседаний будет увеличено с трех до четырех. Последняя пленарка весенней сессии пройдет 26 июля, после чего депутаты до 7 августа поработают в регионах, а затем уйдут в отпуск. «Важно до конца сессии рассмотреть ряд законопроектов, в том числе о дополнительных гарантиях по поддержке детей-сирот в вопросе обеспечения их жильем, об освобождении от НДС туроператоров, работающих на внутреннем и въездном направлениях туризма, о запрете смены пола»,— объяснил свое предложение Вячеслав Володин.

Напомним, в 2022 году весенняя сессия завершилась 6 июля, но уже 15 июля спикер Вячеслав Володин созвал депутатов на внеочередное заседание, чтобы «рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики», которые нельзя было оставлять на осень. Тогда же Дума утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности вице-премьера.

11 июля палата планирует внести в свой регламент поправки, наделяющие совет Думы правом оперативно приглашать на пленарки министров и других должностных лиц.

Первый зампред думской комиссии по регламенту Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») пояснил “Ъ”, что это позволит повысить мобильность при принятии подобных решений. «Иногда в рамках текущей повестки бывает необходимо быстро принять решение поставить в график работы Думы тех или иных министров с докладом»,— сказал он. По словам депутата, помимо прочего, новый порядок позволит приглашать чиновников при повторном рассмотрении законопроектов, отклоненных Советом федерации.

«Приглашение министров на пленарное заседание может быть вызвано, например, необходимостью улаживания спорных законодательных инициатив, не получивших одобрения Совета федерации, либо для объяснения целей регулирования на этапе рассмотрения концепции законопроекта в первом чтении или депутатских поправок ко второму чтению,— полагает член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук.— В этом смысле совет Думы может принять решение о необходимости заслушивания министра довольно оперативно, но, скорее всего, этой нормой не будут злоупотреблять. Обычно министры договариваются с профильными комитетами, когда сами заинтересованы в поддержке инициативы, и докладывают на пленарном заседании вместо статс-секретарей ведомств». Так было, например, когда глава Минцифры Максут Шадаев недавно участвовал в обсуждении законопроекта о доступе интернет-провайдеров в жилые дома, а министр здравоохранения Михаил Мурашко лично выступал и отвечал на вопросы депутатов при обсуждении инициативы о запрете смены пола, напоминает эксперт.

Но одних поправок к регламенту для этого недостаточно, добавляет господин Склянчук, приглашение министра в Думу — вопрос политический, который должен быть согласован с премьером или курирующим вице-премьером.

Отметим, что с начала работы восьмого созыва Госдумы Совет федерации отклонил четыре закона: о безналичном расчете с физлицами за прием металлолома, о введении инвестиционных квот на вылов биоресурсов, о возбуждении уголовных дел по ряду экономических статей без заявления потерпевшей стороны и о введении обязательных онлайн-платформ в школах. А в начале 2022 года в думский регламент была впервые введена норма о создании согласительной комиссии, в случае если треть регионов выскажется против законопроекта.

Ксения Веретенникова