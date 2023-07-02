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Коммерсантъ FM
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Успеть до каникул

Чем займутся депутаты в последний месяц весенней сессии

Госдума на прошлой неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов на июль. В последний месяц перед летними каникулами депутаты планируют обсудить широкий круг тем — от судьбы бродячих собак и введения в школах трудового воспитания до очередных поправок к законодательству об иностранных агентах и о борьбе с коррупцией.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе Госдума утвердила календарь рассмотрения вопросов на последний месяц весенней сессии (.doсx). Она продлится дольше, чем предполагалось ранее (до 6 августа), но добавленная неделя будет региональной. Всего же до ухода на каникулы депутаты должны провести девять пленарных заседаний.

На первом из них 11 июля Дума намерена рассмотреть во втором чтении поправки к закону о государственной гражданской службе, внесенные парламентом Башкирии и принятые в первом чтении 18 мая. Авторы предлагают повысить с 65 до 70 лет предельный возраст нахождения на госслужбе для руководителей главной группы должностей в аппаратах законодательных органов регионов. При этом решение о продлении срока службы будет принимать назначившее чиновника должностное лицо по согласованию с председателем заксобрания.

Также в планах на 11 июля — поправки к Уголовному кодексу, уточняющие пределы необходимой самообороны. Их внесли еще в мае прошлого года члены фракции ЛДПР и их однопартийцы из Совета федерации, предложившие считать правомерными любые действия гражданина при незаконном проникновении в его жилище. Правительство не поддержало законопроект, указав в своем отзыве, что он «чрезмерно расширяет границы права на необходимую оборону». Верховный суд отметил, что предложение парламентариев «заслуживает внимания», но «не в полной мере соответствует требованию соразмерности защиты имущества».

13 июля депутаты планируют принять во втором чтении правительственный законопроект о наделении Российского движения детей и молодежи («Движение первых») полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств

Также документ наделяет движение правом предоставлять субсидии его региональным отделениям. Проект был внесен в Думу 19 мая и принят в первом чтении 21 июня. А 18 июля палата рассмотрит во втором чтении поправки к закону об образовании, цель которых — сделать трудовое воспитание школьников частью образовательной программы, причем на привлечение их к общественно полезному труду больше не потребуется согласие родителей. Проект был принят в первом чтении 28 июня. Напомним, первым с идеей ввести обязательное трудовое воспитание в мае 2022 года выступил Госсовет Удмуртии, апеллируя к позитивному опыту советской школы. Через год соответствующий законопроект внесла группа депутатов Госдумы, в составе которой оказались единороссы и коммунисты. В пояснительной записке они указали, что «только ребенок, который умеет и любит трудиться, сможет во взрослой жизни состояться в профессии, в семье, в социуме».

Также на 18 июля намечено второе чтение резонансных поправок к закону об ответственном обращении с животными и другие законодательные акты, позволяющие регионам самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики». Законопроект внесла группа депутатов во главе с экс-министром природных ресурсов, председателем думского комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным («Единая Россия»). Документ вызвал немало споров при рассмотрении в первом чтении, поскольку его формулировки не дают четкого ответа, можно ли усыплять бездомных собак.

В российские школы возвращается обязательная военная подготовка

В тот же день депутаты собираются рассмотреть в первом чтении законопроект о признании ничтожными всех совершенных с 2010 года сделок о передаче имущества религиозного назначения в частные руки и о возвращении его в госсобственность. Документ 30 мая внесли в Думу единороссы Петр Толстой и Анна Кузнецова, Сергей Гаврилов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР). В пояснительной записке они указывают на недопустимость правового вакуума, позволяющего «продажу государством или органом местного самоуправления имущества религиозного назначения частному собственнику», который «вправе перепрофилировать объект религиозного назначения для использования его в целях, не совместимых с религиозным назначением объекта (например, храмы могут быть использованы под размещение в них ресторанов, баров, фитнес-клубов и т. д.)». По мнению депутатов, такое положение дел «может повлечь оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК)».

На вторую половину июля запланировано рассмотрение во втором чтении двух законопроектов из «антиагентского» пакета, внесенного в конце апреля депутатами из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела России. Первый из них (принят в первом чтении 22 июня, стоит в плане на 19 июля) разрешает деятельность на территории России только тех иностранных и международных неправительственных организаций, у которых есть официально зарегистрированные в Минюсте РФ российские подразделения. В противном случае участие в такой НПО будет караться административно и уголовно.

А 26 июля депутаты рассмотрят законопроект, который лишает иноагентов не только финансовой, как сейчас, но и имущественной поддержки от государства, а также запрещает гражданам и организациям помогать агентам обходить установленные для них ограничения.

На первый раз Минюст вынесет нарушителям предупреждение, а затем их могут наказать штрафами. Правда, корреспондирующие поправки к УК и КоАП, тоже принятые в первом чтении, в календаре на июль пока отсутствуют.

Чиновники рассказали депутатам об успехах в борьбе с иностранным влиянием

Наконец, 26 июля Дума рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому чиновник, уволенный с должности по утрате доверия, не сможет вернуться на госслужбу или устроиться в госкомпанию. Проект был принят в первом чтении 23 мая вместе с корреспондирующими поправками к Трудовому кодексу, которые тоже в календарь не вошли.

Ксения Веретенникова

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