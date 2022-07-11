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Депутаты недосдали сессию

Госдума проведет дополнительное пленарное заседание

Руководство Госдумы собралось в понедельник на Охотном Ряду, чтобы назначить внеочередное заседание палаты на 15 июля. Несмотря на то что сессия закончилась 6 июля и депутаты уже разъехались по своим регионам для работы с избирателями, это не помешало спикеру Вячеславу Володину созвать всех обратно. По его словам, «планируется рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики», которые нельзя оставлять на осень. Возможно и принятие неких правительственных законопроектов, которые будут вскоре внесены в парламент.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что 11 июля по поручению спикера пройдет внеочередное заседание совета Думы, сообщил вечером 10 июля Telegram-канал нижней палаты. В информации отмечалось, что одним из вопросов его повестки будет предложение провести внеочередное пленарное заседание 15 июля. Его необходимость объяснили тем, что «накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы». Напомним, последнее заседание весенней сессии прошло 6 июля, после этого у депутатов по графику работа в регионах до конца июля, а в августе — отпуск. Вызов в Москву стал для парламентариев неожиданностью, и многие до сих пор не понимают, с чем это связано на самом деле.

Отметим, что в повестке заседания совета Думы 11 июля, размещенной в электронной базе утром в понедельник, фигурировали только два из привычных четырех пунктов — п. 2 «Предложения о рассылке законопроектов и других материалов, о назначении ответственного комитета и комитетов-соисполнителей» (о рассылке семи проектов) и п. 4 «Организационные вопросы, парламентские слушания и другие мероприятия» (о назначении на 28 сентября парламентских слушаний о реформе обращения с отходами). Еще два пункта — п. 1 «Вопросы для рассмотрения на заседаниях Госдумы» и п. 3 «Предложения о возвращении законопроектов авторам или о снятии законопроектов с рассмотрения Госдумой» — в повестке отсутствовали.

На заседании совета в понедельник депутатам сообщили лишь, что на этой неделе ожидается внесение правительственных инициатив (пока неизвестно каких), которые необходимо срочно принять, рассказали “Ъ” участники мероприятия.

По словам председателя комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), заседание совета носило организационный характер. «Это было сделано специально заранее, для того чтобы у всех была возможность прилететь в Москву, в том числе с учетом существующих проблем с логистикой, с билетами»,— пояснил он “Ъ”. «Мы понимаем, что, если надо срочно принимать решение, значит, это надо делать»,— подчеркнул депутат.

Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил по итогам заседания совета, что в пятницу планируется рассмотреть более 60 вопросов, и добавил, что «необходимо, чтобы процессы, происходящие сейчас, получили правовое реагирование». Так, в повестку включили законопроекты первого чтения от правительства об информационном обмене между Банком России и МВД; об уточнении срока отбытия наказания, после которого возможен перевод из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение; об изменении условий замены неотбытой части наказания осужденным за совершение особо тяжкого преступления. Все они были внесены в Думу на следующий день после последнего пленарного заседания.

Источник “Ъ” в Думе говорит, что один из законопроектов, который готовится внести правительство, будет давать возможность осужденным «искупить свою вину службой в армии».

Кроме того, как сообщил Telegram-канал Госдумы, на совете обсуждался вопрос оценки роли профильных министерств в импортозамещении в различных отраслях экономики. Вячеслав Володин отметил, что больше всего вопросов к Минсвязи, и в осеннюю сессию министр будет приглашен в Думу для обсуждения законодательного обеспечения развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Во второй половине дня сайт Госдумы со ссылкой на спикера сообщил, что на заседании 15 июля «планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики». По словам господина Володина, всего за последние две недели внесено 86 законопроектов. «Наша задача не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих»,— сказал он.

В то же время спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в тот же день заявила, что не видит пока в повестке Думы вопросов, требующих внеочередного сбора сенаторов.

«Если там не будет вопросов, относящихся к нашей компетенции, то мы собираться, конечно, не будем»,— сообщила она. Но если такая необходимость возникнет (то есть Дума примет какие-то законы в третьем чтении), то Совет федерации готов собраться «в любой момент», заверила госпожа Матвиенко, «у нас отработана четкая система, если в этом есть необходимость, что мы неоднократно уже доказывали».

Источник “Ъ” в Думе в воскресенье говорил, что на внеплановом заседании палаты могут быть решены и некие кадровые вопросы. Напомним, Госдума утверждает кандидатуры премьера, его заместителей и «гражданских» министров (кроме глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа, по которым президент «проводит консультации» с Советом федерации). Думой также назначаются и освобождаются от должности председатель Центробанка и зампред Счетной палаты. Что же касается внешнеполитической тематики, то по ней депутаты принимают обращения и заявления, «выражающие позицию палаты по общим или отдельным вопросам внешней политики России, а также по вопросам международных отношений в целом», и ратифицируют международные договоры (как, например, договоры о дружбе с ДНР и ЛНР). Окончательная повестка пленарного заседания будет сформирована на следующем совете Думы утром в пятницу.

Как депутаты Госдумы вписались в новые «спецоперационные» реалии

Как депутаты Госдумы вписались в новые «спецоперационные» реалии

Внеплановые заседания совета по окончании весенней сессии для Госдумы не редкость. Например, в прошлом году после завершения работы седьмого созыва депутаты по инициативе спикера собрались 30 июня, чтобы отправить в рассылку для сбора отзывов внесенные уже после закрытия сессии законопроекты. Внеочередные (то есть вне утвержденного графика) пленарные заседания Думы в этот период проходят гораздо реже. Так, в августе 2008 года депутаты прервали каникулы, чтобы принять обращение о признании Южной Осетии и Абхазии, а в июле 2009 года собрались для рассмотрения отклоненного Советом федерации закона о малых инновационных предприятиях при вузах.

Политолог Павел Склянчук не ожидает от заседания 15 июля ничего «экстраординарного по содержанию». По его мнению, дополнительная «пленарка» просто позволит «допринять правительственные инициативы и отправить в регионы законопроекты совместного ведения».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова

Фотогалерея

Как прошло последнее плановое заседание Госдумы

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Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев

Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов

Заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Черемис (в центре) и первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова

Член комитета по международным делам Роза Черемис (в центре) и первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты после заседания

Депутаты после заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (в центре)

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов, член комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров, первый заместитель председателя по международным делам Шамсаил Саралиев и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский

Слева направо: заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов, член комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров, первый заместитель председателя по международным делам Шамсаил Саралиев и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев (справа) и руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев (справа) и руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Веремеенко

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Веремеенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат во время заседания

Депутат во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (второй справа)

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (в центре)

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (в центре) и член комитета по международным делам Артур Чилингаров (справа)

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (в центре) и член комитета по международным делам Артур Чилингаров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время фотографирования после окончания заседания

Депутаты во время фотографирования после окончания заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по международным делам Роза Черемис (в центре) и первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты после заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Белых и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов, член комитета по аграрным вопросам Николай Гончаров, первый заместитель председателя по международным делам Шамсаил Саралиев и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев (справа) и руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Веремеенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по просвещению Анатолий Вассерман (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (в центре) и член комитета по международным делам Артур Чилингаров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Вадим Булавинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время фотографирования после окончания заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №123 от 12.07.2022, стр. 1

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