Депутатам посоветовали не расслабляться

В пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров успешно прошел утверждение в должности вице-премьера депутатами Думы. Парламентарии встретили члена кабмина доброжелательно и дружно похвалили его за успехи в импортозамещении. Не менее слаженно они приняли сразу в трех чтениях и законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий пограничников в районе специальной военной операции на Украине. Резонанс и споры у депутатов вызвала только инициатива единоросса Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций в целях «защиты национальных интересов». Под конец заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что до конца лета пройдут и другие внеочередные заседания.
На утверждении в должности вице-премьера Дениса Мантурова депутаты Госдумы буквально окружили его своей поддержкой
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
К 15 июля, ради внеочередного заседания Думы, депутаты, закончившие весеннюю сессию полторы недели назад, вернулись из регионов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее объяснял, что Госдума должна «рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики», которые нельзя оставлять на осень. Но позже из указа президента выяснилось, что Думе еще предстоит утвердить главу Минпромторга Дениса Мантурова в должности вице-премьера. Накануне этого события чиновник встретился со всеми думскими фракциями.
На заседании председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев объявил, что комитет поддержит господина Мантурова. После этого депутаты перешли к публичным вопросам к кандидату в вице-премьеры. Так, не входящая ни в одну из фракций Оксана Дмитриева спросила, не стоит ли «для обеспечения технологического суверенитета» возродить отраслевое управление и планирование: «Существовали отраслевые министерства при социализме: министерство строительных материалов, министерство целлюлозно-бумажной промышленности, министерство станкостроения». «Мы тогда с вами должны открутить немножко в ретроспективу лет так на тридцать и находясь в той парадигме, имея полностью государственную экономику…» — развеял эти надежды господин Мантуров. По его словам, в рыночной экономике «даже с элементами ручного управления» такую систему построить невозможно. А Сергей Пантелеев (КПРФ) просто поблагодарил министра промышленности за восстановление пострадавшего от пожара Петербургского тракторного завода.
Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев перед тем, как огласить решение коллег по кандидатуре вице-премьера, вдруг сообщил: «Я знаю, общаясь примерно со 150 депутатами, что у некоторых была сначала растерянность, недоумение, недовольство по поводу сегодняшнего мероприятия, как и у меня, впрочем. Ну вроде неделю назад расстались, а тут собираемся». Но затем коммунист высоко оценил «глубокую погруженность в тематику» господина Мантурова и заверил, что фракция его поддержит. Вячеслав Володин сразу попросил список «растерянных депутатов», но господин Коломейцев согласился раскрыть эту тайну лишь лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поспешил заверить, что либерал-демократов среди собеседников главы фракции КПРФ не было, и заявил, что под руководством господина Мантурова «принимаются системные усилия по форсированному импортозамещению в самых непростых направлениях и отраслях, и это идет успешно». Выступающий от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг также пообещал Денису Мантурову поддержку своей партии, потому что Минпромторг «создал достаточно инструментов по поддержке процесса импортозамещения». С ним согласился и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.
«Мы с вами в одной президентской команде»,— заверил господина Мантурова замруководителя фракции «Единая Россия» Владимир Иванов. В итоге за утверждение главы Минпромторга вице-премьером проголосовали 394 депутата, один воздержался
Затем депутаты приняли сначала в первом, а спустя час во втором и третьем чтениях законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий пограничников в районе специальной военной операции на Украине. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (ЕР) напомнил, что соавторами инициативы выступили представители всех фракций. «Не секрет, что украинские националисты и их зарубежные хозяева просто мечтают о переносе боевых действий на территорию Российской Федерации»,— поделился депутат, заверив, что на пути «осуществления этих изуверских замыслов» и стоят российские пограничники. Законопроект ни у кого возражений не вызвал.
Заседание спокойно шло по повестке, пока очередь не дошла до инициативы единоросса Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций в целях «защиты национальных интересов». Она встретила возмущение со стороны представителей всей парламентской оппозиции. «Нас сюда собрали, чтобы рассматривать антикризисные законы, без которых нельзя прожить и дня. И тут нам преподносят такой подарок»,— выразил общее негодование Николай Арефьев (КПРФ). А Валерий Гартунг (СРЗП) предложил, если уж нельзя снять законопроект с рассмотрения, провести между первым и вторым чтением обязательные общественные слушания и антикоррупционную экспертизу. В итоге законопроект все же приняли, но продлили срок подачи поправок с 15 до 30 дней.
Напоследок Вячеслав Володин призвал депутатов быть готовыми к новым внеочередным заседаниям, поскольку это «нормальная форма работы» и «у политиков отпусков не бывает».
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Внеплановое заседание Госдумы
Дмитрий Рогозин спустился с космоса
Параллельно с заседанием Госдумы, на котором депутаты утверждали Дениса Мантурова в качестве вице-премьера, 15 июля президент России Владимир Путин провел еще две кадровые перестановки: он освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» и назначил на эту позицию Юрия Борисова, ранее работавшего на посту замглавы правительства.
Дмитрий Рогозин (слева) и Юрий Борисов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Отметим, что, назначая Дениса Мантурова вице-премьером, президент России свои указом увеличил число заместителей премьер-министра до 11. Переход господина Борисова из «Роскосмоса» должен был сделать вакантной еще одну позицию в кабмине. Однако в пятницу своим новым указом Владимир Путин снова сократил количество вице-премьеров до 10.
Дмитрий Рогозин пришел в политику в 1997 году, когда впервые избрался в Госдуму. За десять лет депутатства он занимал должность зампреда комитета по безопасности, был председателем комитета по международным делам, руководил фракцией «Родины», занимал должность зампреда Госдумы. В 2011 году назначен вице-премьером правительства РФ и в этой должности до 2018 года курировал космическую отрасль. В мае 2018 года стал главой госкорпорации «Роскосмос».
«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально»,— прокомментировал отставку господина Рогозина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пообещал, что теперь уже у экс-главы «Роскосмоса» будет «новая работа», на которую он будет «своевременно трудоустроен».
Юрий Борисов пришел в правительство в 2008 году на должность заместителя министра промышленности и торговли. В ноябре 2012 года он стал заместителем министра обороны, а с января 2020 года по 15 июля 2022-го занимал должность вице-премьера правительства.
По мнению политконсультанта Евгения Минченко, перевод Юрия Борисова на «Роскосмос» не связан с возможными претензиями к его работе в кабмине. Эксперт считает, что эту перестановку и повышение Дениса Мантурова надо рассматривать в комплексе. «Предполагаю, что бенефициаром обоих назначений является гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Ему близки и Мантуров, и Борисов. Думаю, что эти кадровые решения соответствуют тому, чего он давно хотел»,— отметил господин Минченко.
Дмитрий Рогозин, по мнению эксперта, потерял свою должность во многом из-за отсутствия серьезных покровителей среди членов «политбюро». «Но ярких людей во власти мало. Поэтому, думаю, он будет востребован. Причем там, где важен публичный аспект»,— отметил Евгений Минченко.