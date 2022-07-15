Депутатам посоветовали не расслабляться

В пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров успешно прошел утверждение в должности вице-премьера депутатами Думы. Парламентарии встретили члена кабмина доброжелательно и дружно похвалили его за успехи в импортозамещении. Не менее слаженно они приняли сразу в трех чтениях и законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий пограничников в районе специальной военной операции на Украине. Резонанс и споры у депутатов вызвала только инициатива единоросса Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций в целях «защиты национальных интересов». Под конец заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что до конца лета пройдут и другие внеочередные заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На утверждении в должности вице-премьера Дениса Мантурова депутаты Госдумы буквально окружили его своей поддержкой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ На утверждении в должности вице-премьера Дениса Мантурова депутаты Госдумы буквально окружили его своей поддержкой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К 15 июля, ради внеочередного заседания Думы, депутаты, закончившие весеннюю сессию полторы недели назад, вернулись из регионов. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее объяснял, что Госдума должна «рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики», которые нельзя оставлять на осень. Но позже из указа президента выяснилось, что Думе еще предстоит утвердить главу Минпромторга Дениса Мантурова в должности вице-премьера. Накануне этого события чиновник встретился со всеми думскими фракциями.

На заседании председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев объявил, что комитет поддержит господина Мантурова. После этого депутаты перешли к публичным вопросам к кандидату в вице-премьеры. Так, не входящая ни в одну из фракций Оксана Дмитриева спросила, не стоит ли «для обеспечения технологического суверенитета» возродить отраслевое управление и планирование: «Существовали отраслевые министерства при социализме: министерство строительных материалов, министерство целлюлозно-бумажной промышленности, министерство станкостроения». «Мы тогда с вами должны открутить немножко в ретроспективу лет так на тридцать и находясь в той парадигме, имея полностью государственную экономику…» — развеял эти надежды господин Мантуров. По его словам, в рыночной экономике «даже с элементами ручного управления» такую систему построить невозможно. А Сергей Пантелеев (КПРФ) просто поблагодарил министра промышленности за восстановление пострадавшего от пожара Петербургского тракторного завода.

Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев перед тем, как огласить решение коллег по кандидатуре вице-премьера, вдруг сообщил: «Я знаю, общаясь примерно со 150 депутатами, что у некоторых была сначала растерянность, недоумение, недовольство по поводу сегодняшнего мероприятия, как и у меня, впрочем. Ну вроде неделю назад расстались, а тут собираемся». Но затем коммунист высоко оценил «глубокую погруженность в тематику» господина Мантурова и заверил, что фракция его поддержит. Вячеслав Володин сразу попросил список «растерянных депутатов», но господин Коломейцев согласился раскрыть эту тайну лишь лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поспешил заверить, что либерал-демократов среди собеседников главы фракции КПРФ не было, и заявил, что под руководством господина Мантурова «принимаются системные усилия по форсированному импортозамещению в самых непростых направлениях и отраслях, и это идет успешно». Выступающий от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Валерий Гартунг также пообещал Денису Мантурову поддержку своей партии, потому что Минпромторг «создал достаточно инструментов по поддержке процесса импортозамещения». С ним согласился и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Мы с вами в одной президентской команде»,— заверил господина Мантурова замруководителя фракции «Единая Россия» Владимир Иванов. В итоге за утверждение главы Минпромторга вице-премьером проголосовали 394 депутата, один воздержался

Затем депутаты приняли сначала в первом, а спустя час во втором и третьем чтениях законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий пограничников в районе специальной военной операции на Украине. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (ЕР) напомнил, что соавторами инициативы выступили представители всех фракций. «Не секрет, что украинские националисты и их зарубежные хозяева просто мечтают о переносе боевых действий на территорию Российской Федерации»,— поделился депутат, заверив, что на пути «осуществления этих изуверских замыслов» и стоят российские пограничники. Законопроект ни у кого возражений не вызвал.

Заседание спокойно шло по повестке, пока очередь не дошла до инициативы единоросса Артема Кирьянова о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций в целях «защиты национальных интересов». Она встретила возмущение со стороны представителей всей парламентской оппозиции. «Нас сюда собрали, чтобы рассматривать антикризисные законы, без которых нельзя прожить и дня. И тут нам преподносят такой подарок»,— выразил общее негодование Николай Арефьев (КПРФ). А Валерий Гартунг (СРЗП) предложил, если уж нельзя снять законопроект с рассмотрения, провести между первым и вторым чтением обязательные общественные слушания и антикоррупционную экспертизу. В итоге законопроект все же приняли, но продлили срок подачи поправок с 15 до 30 дней.

Напоследок Вячеслав Володин призвал депутатов быть готовыми к новым внеочередным заседаниям, поскольку это «нормальная форма работы» и «у политиков отпусков не бывает».

Ксения Веретенникова