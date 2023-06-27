Госдума твердо стоит на полу

Законопроект о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий, как выяснил “Ъ”, может быть отправлен Госдумой на дополнительное согласование в профильные ведомства. Накануне второго чтения документа в парламенте юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект. Они указывают, что предложенные поправки нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию», и просят снять документ с рассмотрения. У законодательной и исполнительной власти пока нет единой позиции, насколько жесткими должны быть условия гендерного перехода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы России Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду истекает срок представления поправок к законопроекту о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий. Депутаты, напомним, единогласно приняли его в первом чтении в середине июня, а второе течение должно пройти уже на этой неделе. Однако, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуаций, разногласий при обсуждении документа столько, что на Совете Госдумы, который пройдет 28 июня, вероятно, будет принято решение отправить проект на согласование в профильные ведомства, по сути сняв с повестки.

Отказаться от поправок просят сами трансперсоны, а также юристы и врачи. 23 июня на площадке Независимой психиатрической ассоциации прошел круглый стол, где обсуждался законопроект. Организаторы — юридический проект «Дело ЛГБТ+» — уточняют, что в мероприятии приняли участие представители почти 30 правозащитных, ВИЧ-сервисных, медицинских организаций, адвокатских объединений, инициатив транссообщества. Главной темой обсуждения стала подготовка отзыва на «трансфобный законопроект» и начало кампании адвокации.

Из пояснительной записки к проекту закона следует, что изменение законодательства, касающегося вопроса смены пола человека, необходимо в целях защиты традиционных семейных ценностей и защиты института брака как союза мужчины и женщины, а также борьбы с недобросовестным осуществлением медицинской деятельности.

В отзыве активистов говорится, что в действительности документ «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом "транссексуализм", основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и не способствует достижению заявленных целей».

По их мнению, законопроект нарушает право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека (ст. 3), Международном пакте о гражданских и политических правах (ст. 6, Россия является государством—участником пакта), Конституции РФ; нарушает право на наивысший достижимый уровень здоровья и получение медицинской помощи, право не подвергаться дискриминации и «устанавливает общеобязательную систему взглядов — идеологию». «Запрет на предоставление медицинской помощи людям с диагнозом "транссексуализм" объясняется несоответствием единственного признанного официальной наукой метода лечения такого диагноза традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Это не только противоречит конституционным положениям о высшей ценности человека, но и позволяет говорить о единой общеобязательной системе взглядов, в связи с наличием которой определенные действия по содействию человеку в реализации его прав признаются подлежащими запрету»,— говорится в отзыве.

Исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова утверждает, что психиатрическое сообщество направит письмо в Минздрав против «человеконенавистнического законопроекта».

«Он подготовлен без всяких консультаций с психиатрами. Мы видим попытку регулировать вопросы, связанные с наукой, медициной, непрофессионалами-законодателями — без обсуждения, без общественных слушаний, а просто с наскока по политическим мотивам»,— говорит госпожа Виноградова. По ее словам, 0,5% населения живут с «настоящей трансгендерностью» и это состояние, как правило, проявляется уже с детства. Несоответствие гендера и пола оказывает на них серьезное стрессовое воздействие: «Бывают депрессии, суициды, самоповреждения. Мы знаем случаи, когда люди отрезали сами себе части тела, которые им мешают. Конечно, это должно регулироваться медициной»,— продолжает Любовь Виноградова.

Впрочем, она не отрицает, что среди желающих сменить пол есть люди с тяжелыми психическими расстройствами, у которых такие идеи «возникают в рамках их психотических переживаний». Именно для того, чтобы выявить их и не разрешить переход, в России созданы комиссии из психиатров, психологов и сексологов, подчеркивает Любовь Виноградова. Авторы законопроекта, в свою очередь, указывают, что в России практика смены пола и информирование граждан о такой возможности только набирают обороты, параллельно с этим растет и число формального подтверждения смены пола. В пояснительной записке приводится статистика МВД: с 2016 по 2022 год за заменой паспорта гражданина РФ по основанию «изменение пола» обратилось 2990 человек, при этом в 2016 году таких было только 142, а в 2022 году — 996.

По словам Любови Виноградовой, психиатры не поддерживают «запрет на медицинскую помощь» людям с диагнозом «транссексуализм».

Она обращает внимание, что и Минздрав отчасти разделяет эту позицию. В пресс-службе медицинского ведомства “Ъ” заявляли, что выступают за жесткое регулирование в этой сфере. Есть ряд объективных медицинских ситуаций, которые должны учитываться, например связанные с врожденными генетическими отклонениями. Вопрос в каждом таком случае должен решаться на базе ограниченного круга медицинских организаций высокого экспертного уровня, говорили в ведомстве. Однако вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время первого чтения законопроекта рассказал, что депутаты получили «очень эмоциональное заключение Минздрава» по этому законопроекту, и саркастически пересказал содержание письма: «В случае принятия законопроекта возникнет патовая ситуация, в которой люди, чей гендер официально признан медицинскими работниками не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут, бедные, привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове, и это может вызвать этические и социальные проблемы, а также привести… К чему, как вы думаете? К повышению суицидов в стране».

Наталья Костарнова