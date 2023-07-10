«Политика НАТО будет решаться в Вашингтоне, а не в Брюсселе или Вильнюсе»

Начинающийся на этой неделе саммит НАТО в Вильнюсе уже привлек внимание мировой прессы. Его главной проблемой эксперты считают очевидный раскол союзников по вопросу о вступлении в альянс Украины и сложности с поиском компромисса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Вопрос, который грозит разделить альянс,— украинские амбиции по вступлению в него. Один лагерь, включая Польшу, балтийские государства и саму Украину, хочет, чтобы страна была поставлена на ускоренный путь к членству в НАТО. Другой, ведомый США и поддерживаемый Германией, хочет замедлить процесс и поставить вперед другие формы гарантий безопасности для Украины. Искусные дипломаты, вероятно, найдут ту формулировку, которая скроет под бумагой эти противоречия.

Финальное коммюнике НАТО, скорее всего, подтвердит, что Украина станет членом альянса в будущем, но в нем не будет содержаться никаких обещаний по ускоренному процессу. Это, однако, не закроет вопрос. За всем этим стоят фундаментальные разногласия по тому, как закончить украинский (конфликт.— «Ъ») и как гарантировать мир… Легко симпатизировать точке зрения (премьер-министра Эстонии Каи Каллас.— «Ъ»), считающей, что неясность опасна и что «серые зоны — источники конфликтов и войн». Украине будет, конечно, безопаснее в НАТО, и опыт подсказывает, что Россия не станет нападать на страну, которую защищает статья 5 (Устава НАТО.— «Ъ»). Но в действительности восторжествует точка зрения Америки. На США приходится примерно 70% всех оборонных расходов всех стран НАТО. Поэтому политика НАТО в конечном итоге будет решаться в Вашингтоне, а не в Брюсселе или Вильнюсе.

Лидеры Организации Североатлантического договора проведут свой ежегодный саммит в Вильнюсе… на этой неделе, и, приятно сказать, напоказ будет выставлен возрожденный альянс. Ключевыми моментами этого (возрождения.— «Ъ») стало решение США и других союзников снабжать военные усилия Украины (и.— «Ъ»)… «поворотная» речь канцлера Олафа Шольца, в которой он выразил мнение, что Германия, а следовательно, и другие партнеры нуждаются во внутренней политической трансформации для восстановления единой безопасности в рамках НАТО…

Первой задачей в Вильнюсе станет продолжить поддерживать Украину в условиях сложного контрнаступления и чего бы то ни было, что за ним последует. Западные лидеры, кажется, не очень хотят заявлять, что они желают безусловной победы Украины, что является ошибкой, поскольку посылает Кремлю смешанные сигналы о решимости Запада. Но если не случится решительной победы, союзники заинтересованы в том, чтобы помогать Украине вести переговоры о мире с позиции силы. А это означает поставки (Украине.— «Ъ») более продвинутых вооружений.

НАТО необходимо завершить свое расширение… Финляндия уже член, но (президент Турции.— «Ъ») блокирует вступление Швеции без всякого разумного (или даже очевидного) повода. Саммит на этой неделе дает возможность другим лидерам напомнить господину Эрдогану, что Турции членство в блоке идет на пользу, а в комплект входит и обязательство играть в команде.

Украина не будет принята в НАТО, когда президент Байден и лидеры западного альянса соберутся в Литве... Швеция, скорее всего, тоже, поскольку ее вступление по-прежнему блокируется единственным членом — Турцией. Вот уже несколько месяцев ведутся переговоры, которые должны были завершиться к тому времени, когда 31 страна НАТО, включая самую новую, Финляндию, встретится на саммите в Вильнюсе, городе с долгой историей российского и советского господства. Тот факт, что ничего из этого еще не решено, даже несмотря на то, что в альянсе продолжаются лихорадочные переговоры, подчеркивает, насколько единство НАТО, которое господин Байден чествует на каждом шагу, становится все труднее поддерживать по мере продолжения войны…

Вопрос о том, что именно пообещать Украине, будет самым мучительным на саммите. Ожидается, что в итоговом коммюнике будет сказано, что «законное место Украины — в альянсе НАТО», заявили официальные лица стран НАТО, но ведутся дебаты о добавлении слов «когда позволят условия» и о том, следует ли детализировать некоторые из этих условий. Но, помимо формулировок, вопрос о том, как Украина попадет туда и посредством какого процесса, остается спорным.

Редко когда саммиты НАТО были настолько судьбоносными. И редко когда их итоги были настолько неопределенными. Когда главы государств и правительств 31 государства—члена НАТО встретятся в Вильнюсе… в этот вторник, почти ничего не будет ясно. На день понедельника нет даже уверенности в том, что… президент Зеленский примет приглашение… При худшем варианте есть риск неудачи (саммита.— «Ъ»). Это станет огромным позором в самый разгар ключевой фазы (конфликта на Украине.— «Ъ»).

Большинство стран—членов НАТО хотят видеть Украину в НАТО. Джо Байден и Олаф Шольц этого не хотят. Если члены НАТО начнут решать этот спор напрямую, то саммит будет сорван… Поэтому будут придуманы какие-то компромиссы, которые можно будет интерпретировать по-разному, и результатом этого будет то, что Украине позволят вступить в НАТО, когда в этом не будет уже срочной необходимости. Украину это не обрадует.

НАТО проведет саммит в Вильнюсе, Литва, с 11 по 12 июля. Основная повестка дня саммита включает в себя три аспекта: вопрос Украины, вступление Швеции в НАТО и участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона для решения проблем, связанных с подъемом Китая. Судя по отчетам, страны—члены НАТО имеют разную степень разногласий по этим трем вопросам. Однако эти три вопроса подчеркивают агрессивность НАТО, а не его сокращение и отступление. С начала российско-украинского конфликта страны—члены НАТО укрепили свою сплоченность под знаменем идеологии западной цивилизации. В то же время все большее число стран—членов и лидеров демонстрируют более сильные амбиции в отношении расширения НАТО, чем раньше. Это отличается от традиционной политики НАТО, в центре которой (находится.— «Ъ») оборона.

Агрессивность НАТО — это не только расширение военного сдерживания, но и расширение ценностей. Именно благодаря этому «первоначальному намерению» расширение НАТО включает в свое видение так называемую глобальную безопасность… Хотя мы наблюдаем различные мнения внутри НАТО относительно участия в делах Азиатско-Тихоокеанского региона, на что нам следует обратить больше внимания, так это на сильное стремление к расширению, которое постоянно назревает внутри НАТО. Существующие разногласия внутри НАТО относительно расширения в основном связаны не с тем, расширяться или нет, а, скорее, с тем, какого рода расширение проводить, должно ли оно быть медленным или быстрым… Экспансия западной цивилизации по сей день неотделима от ее агрессивной и наступательной природы.

Подготовили Алена Миклашевская и Николай Зубов