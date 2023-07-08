Из НАТО слов не выкинешь

К саммиту НАТО в Вильнюсе его участники ищут формулировки, чтобы описать отношения с Украиной. Киев активно напирал на то, что на встрече в Литве должен получить приглашение в блок. Но, кажется, готов довольствоваться обозначением срока, когда такое приглашение может быть сделано. Украинский лидер Владимир Зеленский перед саммитом попытался заручиться поддержкой ряда стран альянса. Однако пока все выглядит так, что форсировать сближение с Киевом не готов ключевой член НАТО — США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский добирался к Реджепу Эрдогану через три страны, в каждой из которых по пути пытался добиться поддержки вступления Украины в НАТО

Фото: Reuters Владимир Зеленский добирался к Реджепу Эрдогану через три страны, в каждой из которых по пути пытался добиться поддержки вступления Украины в НАТО

Фото: Reuters

Последнюю неделю перед саммитом НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский посвятил поездкам по странам альянса. 6 июля он посетил Болгарию, но уже вечером был в Чехии, откуда 7 июля отправился в Словакию, а затем в Турцию. Везде обсуждался похожий список тем: поставки вооружений — точнее, их наращивание — Киеву, давление на Россию, вступление Украины в НАТО.

В случае с Турцией добавился вопрос продления зерновой сделки. 17 июля истекает срок, на который была продлена зерновая инициатива, и Москва не раз давала понять — продлевать ее Россия не намерена, поскольку экспорт российского продовольствия и удобрений так и не был разблокирован.

«У нас несколько вопросов: зерновая инициатива, у нас очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО, у нас есть обмен пленными, много вещей, о которых мы будем говорить с президентом Турции»,— описал украинский президент Владимир Зеленский круг тем для разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча двух лидеров началась поздно вечером и к моменту публикации этой статьи еще не завершилась. Украино-турецкие переговоры выглядели, безусловно, важной частью турне Владимира Зеленского. Не только потому, что Анкара играла и продолжает играть ключевую роль в зерновой инициативе как с точки зрения дипломатической поддержки этой сделки, так и в плане логистического вклада в вывоз зерна из портов Украины.

Кроме того, господин Эрдоган сегодня один из немногих руководителей стран—членов НАТО, контактирующий с обеими сторонами российско-украинского конфликта. Турецкие СМИ еще до встречи Эрдоган—Зеленский сообщили: после переговоров с украинским гостем у президента Турции запланирован контакт с российским коллегой Владимиром Путиным.

Наконец, год, прошедший после саммита НАТО в Мадриде, одним из итогов которого стало направление приглашений в альянс Швеции и Финляндии, показал, насколько важно мнение Анкары в вопросах расширения блока. На сегодняшний день Швеция все еще не стала членом НАТО как раз из-за неурегулированности отношений с Турцией.

Киеву, который поставил перед собой амбициозную цель получения приглашения в альянс уже на саммите в Вильнюсе, важна поддержка каждой страны—члена блока, включая Турцию. Итогом украино-болгарских переговоров, к примеру, стала совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины. В ней среди прочего говорится, что «Болгария поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия».

Документ вроде бы выглядит выигрышным, но на деле формулировка про условия не самая удачная и весьма размытая, поскольку неясно, что за условия и когда они могут созреть. Значение формулировок, которые опишут евроатлантические перспективы Украины в итоговом коммюнике вильнюсского саммита, на днях подчеркивал замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква, курирующий европейскую и евроатлантическую интеграцию.

«Вы знаете, что буквально на позапрошлой неделе был очень продуктивный разговор с президентом Байденом (президент США Джо Байден.— “Ъ”), где был поднят вопрос формулировки резолюции Вильнюсского саммита. И такой диалог будет продолжаться буквально до последнего дня, прежде чем начнется саммит, где будет заседание по Украине. А как мы с вами знаем, подходящий "вординг" (wording, по-англ. "выбор формулировок".— “Ъ”) должен быть в финальном коммюнике»,— отметил Игорь Жовква 5 июля в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Владимир Зеленский же в Праге настаивал: «Просто нужно приглашение. Мы понимаем, что могут быть сложности с той или иной формулировкой, чтобы получить объединенную поддержку всех партнеров из альянса. Кто-то еще оглядывается на Москву, кто-то боится России. Хотя я считаю, что это такой момент — большой шанс показать смелость и прочность всего альянса».

Пока, если судить по уже сделанным заявлениям западных политиков и высокопоставленных натовцев, точка в согласовании формулировок не поставлена. «В коммюнике мы будем говорить о стремлении Украины к членству, и это то, над чем члены альянса продолжают работать. Но это не просто повторение Бухарестского саммита, это будет иначе, чем то, о чем мы говорили в 2008 году»,— сказала 7 июля на брифинге посол США при НАТО Джулиан Смит (цитата по «Европейской правде»).

Посол Смит также отметила, что обсуждается вопрос отмены обязательного плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины. Киев, а также Тбилиси, напомним, рассчитывали получить ПДЧ на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, но этого не случилось. Украина хотела бы для себя ускоренной процедуры и приглашения вступить в НАТО уже сейчас.

Интрига вокруг того, как сформулируют итог саммита для Украины, может сохраняться вплоть до финальной части встречи в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тем временем разъяснил, что Киев точно получит. В пятницу на пресс-конференции он рассказал, что ожидает одобрения пакета из трех элементов, которые приблизят Украину к альянсу. Пакет будет включать, по словам генсека, долгосрочную программу помощи и поддержки, с помощью которой должна быть обеспечена полная совместимость вооруженных сил Украины и НАТО.

Кроме того, будет создан Совет Украина—НАТО, который позволит сблизить стороны политически и укрепить связи между ними. Наконец господин Столтенберг сообщил, что ожидает от лидеров стран альянса подтверждения, что Украина станет его членом. Здесь надо отметить, что подобная перспектива была очерчена еще на саммите 2008 года в Бухаресте.

Между тем из США перед саммитом стали поступать сигналы, которые вряд ли обрадовали Киев. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное иноагентом) отметил: «Мы по-прежнему верим в принцип открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, любая страна должна удовлетворять определенным требованиям». «Должна быть основательная дискуссия между этой страной и альянсом, и мы хотим соблюдать эту процедуру»,— заявил господин Кирби.

В другом интервью, уже телеканалу CNN, Джон Кирби и вовсе отрезал: «Есть требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Украина этим требованиям пока не соответствует». Чиновник также указал, что Киев находится «посреди конфликта», что также нельзя не учитывать.

Украинские чиновники с приближением саммита также зазвучали более реалистично. Так, глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в издании Foreign Policy, отметил, что если члены НАТО не готовы в Вильнюсе пригласить Киев в альянс, то они должны там указать, когда именно они к этому будут готовы.

Владимир Соловьев