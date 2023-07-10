Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 июля

10:26. Белгородские власти до конца текущей недели продлили «паузу» на массовое возвращение жителей Шебекинского горокруга из ПВР в их дома. Такое решение было приняли из-за участившихся обстрелов. «Нужно четко следить за оперативной обстановкой и не допускать риска в отношении здоровья людей. Если будет спокойно, вернемся к возвращению жителей со следующего понедельника. Тем, кто принимает самостоятельное решение по возвращению, мы не препятствуем»,— уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

10:10. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле утром 10 июля поселка Теткино. Со стороны Украины насчитали восемь прилетов, пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена. Кроме того, повреждено около десяти домовладений: пострадали окна, фасады и крыши. Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, в ней «последствия обстрела уточняются».

9:05. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу начальнику ГРУ и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать «системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение». Это необходимо, чтобы «в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», заявили в Минобороны РФ.

9:00. Сразу несколько телеграм-канало сообщили о возможном ранении двоих рабочих (18 и 20 лет) вечером 9 июля при обстреле приграничного хутора Заря в Глушковском районе Курской области. Обоих пострадавших могли госпитализировать в ЦРБ с осколочными ранениями головы и груди. Официальные власти эту информацию пока не комментируют.

8:54. В Шебекинском городском округе Белгородской области, несмотря на обстрелы со стороны Украины, власти отремонтировали 9 км дорог - как в самом Шебекино, так и в Ржевке, во многих микрорайонах ИЖС. «Надеюсь, что, несмотря на сложную ситуацию, те жители, которые возвращаются в Шебекино, видят, что жизнь не останавливается, она продолжается, те обязательства, которые брали на себя, выполняются»,- заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 июля