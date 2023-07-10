Пострадавший от обстрелов «Завод премиксов №1» в белгородском Шебекине частично возобновил работу

Частично возобновило работу ЗАО «Завод премиксов №1» (входит в холдинг «Приосколье») в белгородском городе Шебекино, пострадавшее в ходе массированных обстрелов ВСУ с 5 мая по 23 июня. Об этом сообщила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова в ходе совещания в облправительстве в понедельник, 10 июля. По словам госпожи Батановой, на работу вышло более 50% сотрудников предприятия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
23 июня вице-губернатор по экономике Дмитрий Гладский сообщил, что во время обстрелов приграничья пострадали 89 «субъектов предпринимательства» в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области, среди них — 11 относительно крупных предприятий, в том числе и завод премиксов. По словам господина Гладского, владельцы некоторых предприятий заявили о возобновлении работы в течение одного-двух месяцев, большая часть — до конца года.
По словам министра соцзащиты и труда, на 10 июля в Шебекине вместе с заводом премиксов возобновили работу 14 предприятий, ООО «Индустриальная химия», ООО «Технолайн ЛКМ», ОАО «Шебекинский меловой завод», НАО (непубличное акционерное общество) «Шебекинский машиностроительный завод», АО «Шебекинский маслодельный завод», ООО «Кливер», АО «Русхол», ООО «Промзапчасть», ООО «Промдеталь» — ООО «Химтекс ПКФ», ООО «Радом», ООО «Селена», АО «Макопр»
Кроме того, в городе работают 36 магазинов, шесть организаций общественного питания, пять аптек и пять заправок, центральная оптика.
Ранее из-за вновь участившихся обстрелов ВСУ белгородские власти приостановили возвращение жителей в Шебекино до 17 июля.