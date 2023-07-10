Власти хотят включить Воронежскую область в содружество «Донбасс»

Правительство Воронежской области намерено объединить регион вместе с Ростовской областью, Донецкой и Луганской народными республики в так называемое «Содружество "Донбасс"». Этот формат, как рассчитывают власти, позволит «возродить исторические связи четырех соседних регионов» и «ускорить процесс интеграции республик экономическое, политическое и правое пространство РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инициативе сообщили в telegram-канале «департамент экономического ра-Z V-ития Воронежской области» — официальном сообществе ведомства. Его руководитель Даниил Кустов в понедельник, 10 июля, представил на заседании президиума облправительства проект соглашения о создании содружества. Документ одобрил губернатор Александр Гусев. Как рассчитывают власти, соглашение может быть подписано в конце августа «в ходе торжеств по случаю 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков».

«Соглашение будет способствовать укреплению дружбы и добрососедства между жителями регионов-участников содружества. В числе основных направлений взаимодействия — торгово-экономическая и инвестиционная сферы, промышленная кооперация и предпринимательство, транспорт и ЖКХ, архитектура и строительство, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, наука и образование, здравоохранение, культура, спорт и другие»,— рассказали в департаменте.

Сергей Калашников

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