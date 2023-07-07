Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 июля

10:09. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 единиц различных снарядов. Ежедневную сводку по числу ударов по региону опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате некоторых атак есть разрушения, погиб один человек.

08:54. РСЧС: ведется обстрел села Щетиновка Белгородского района Белгородской области.

08:36. «Металлоинвест» приобретет противоосколочную пленку на 100 млн руб. для обклейки окон белгородских школ в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков: «И до 1 сентября мы во всех школах, которые находятся в приграничных территориях в пределах двадцатикилометровой зоны, и в детских садах эту работу обязательно выполним».

01:13. Владимир Зеленский заявил, что в рамках контрнаступления инициатива перешла к украинской армии. Он дополнил, что оптимистично смотрит на перспективы ВСУ.