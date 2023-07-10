В Белгородской области пострадавшим из-за обстрелов предприятиям выплатили уже 673 млн рублей

Сумма выплат пострадавшим из-за обстрелов ВСУ предприятиям и предпринимателям в Белгородской области достигла с начала 2023 года уже 673 млн руб. Об этом сообщил замминистра экономики и промышленности региона Максим Гусев на совещании в облправительстве в понедельник, 10 июля. По словам господина Гусева, всего на эти цели в 2023 году заложено 804,2 млн руб., 796,2 млн руб. из которых — средства федерального бюджета, 8 млн руб. — регионального.

Замминистра экономики региона уточнил, что выплаты осуществляются в рамках двух меры поддержки: грантов на «восстановление или поддержание деятельности» и льготных микрозаймов «инвестиционные цели и пополнение оборотных средств» размером до 3 млн руб. под 1% годовых на срок до трех лет. Гранты на общую сумму 581 млн руб. с начала года получили 85 субъектов предпринимательства, льготные микрозаймы — 32 организации на 92 млн руб. Всего на первую меру поддержки в бюджете заложено 703 млн руб., для второй — 101 млн руб.

Также господин Гусев напомнил, что в регионе действуют такие меры поддержки бизнеса, как отсрочка уплаты налогов и страховых взносов на год и отсрочка по кредитам или займам. По данным чиновника, первым инструментов воспользовались 27 субъектов организаций, вторым — восемь

Всего на поддержку предпринимателей в Белгородской области в 2023 году планируют потратить 1,78 млрд руб. По данным на 1 июля, уж было потрачено 77% или 1,36 млрд руб. Средства получили 5,7 тыс. субъектов предпринимательства.

Алина Морозова

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