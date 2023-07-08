Крым скорректирует стратегию обеспечения водой после прорыва Каховской ГЭС

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона скорректируют стратегию обеспечения полуострова водой из-за разрушения Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего,— оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее. Эта программа у нас реализуется, мы уже имеем хорошие результаты»,— сказал господин Константинов «РИА Новости».

Глава парламента сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале, который обеспечивает полуостров питьевой и проточной водой, снижается, ситуация анализируется. По его словам, на сегодняшний день никто из сельхозпроизводителей не обращался к местным властям за помощью, для жителей региона нет ничего угрожающего. Он подчеркнул, что полуостров в достаточном объеме обеспечен водными ресурсами.

«Что касается последствий удара ВСУ по Каховской ГЭС, конечно, сделать окончательные выводы, оценить ущерб от этого преступления мы сможем позже, после анализа ситуации специалистами»,— заключил господин Константинов.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС. Вода в канал поступает из Каховского водохранилища. По состоянию на 29 июня уровень воды в нем достигал шести метров, водохранилище продолжает мелеть. Господин Аксенов говорил, что российские специалисты прорабатывают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Власти России и Украины обвиняют в организации подрыва друг друга. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На подконтрольной России территории было затоплено 22,9 тыс. жилых домов. Было эвакуировано 7 тыс. человек, пострадали 80. По состоянию на 7 июля в результате разрушения ГЭС на подконтрольной России территории погибли 55 человек.

Эрдни Кагалтынов