Северо-Крымский канал попробуют накачать днепровской водой с помощью насосов

Российские специалисты прорабатывают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, установка насосов на Днепре и подача до 40 кубометров воды в секунду в канал позволит Крыму полностью закрыть все потребности мелиорации. «Этот вариант изучают как на республиканском, так и на федеральном уровне»,— уточнил губернатор.

Он также отметил, что крымские производители риса, лишенные воды из-за разрушения Каховской ГЭС, получат компенсации.

Напомним, Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью.

Подробнее о том, что происходит в регионе после разрушения Каховской ГЭС,— в материале «Ъ FM» «Херсонская область продолжает эвакуацию».

Александр Дремлюгин, Симферополь