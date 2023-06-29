Вода в Каховском водохранилище находится на уровне шести метров

Каховское водохранилище продолжает мелеть. Вода в нем находится на уровне шести метров. Об этом сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Оно полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров. Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… постоянно проводятся анализы»,— сказал господин Сигута «РИА Новости».

По его словам, точная площадь высохшего участка еще не оценивалась. «Мы ждем, когда закончится спад воды, чтобы принимать какие-то решения. Пока это будет пустая трата времени»,— сказал он.

Каховская ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Оба берега Днепра затопило. Российская сторона сообщала о 48 погибших после прорыва Каховской ГЭС, украинская — о 21 погибшем.

15 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо писал, что в районе Новой Каховки рядом с водохранилищем уровень держится на отметке пять метров. 18 июня он заявлял, что уровень воды в водохранилище упал на «более чем на четыре метра». Средняя глубина водохранилища составляет 8,4 метра, наибольшая — 24 метра.