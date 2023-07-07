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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Германии выступила против поставок Украине кассетных боеприпасов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ в соответствии с Конвенцией о недопустимости использования и распространения кассетных боеприпасов не станет поставлять их Украине. Вопрос о передаче украинской армии кассетных бомб рассматривали США.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, действует и применяется соглашение из Осло»,— ответила госпожа Бербок на просьбу прокомментировать планы США по поставкам Киеву кассетных боеприпасов в ходе конференции по изменению климата (цитата по ТАСС).

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов, разбрасывающих множество разрывных суббоеприпасов каждый массой не более 20 кг. Была подписана в Осло в 2008 году 108 странами. Крупнейшие производители и обладатели кассетных боеприпасов — США, Россия, Китай — конвенцию не подписали. Также от принятия договора отказались Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея, Украина.

6 июля The New York Times сообщила, что США после длительных внутриведомственных консультаций решили поставить Украине кассетные боеприпасы. По информации Reuters, официально объявить о поставке этих бомб Вашингтон может сегодня, 7 июля. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер позже заявил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов в случае их поставок Украине, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегла Соединенные Штаты от поставок кассетных боеприпасов ВСУ, отметив, что в ходе конфликта этот вид боеприпасов уже активно использовали и Россия, и Украина.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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