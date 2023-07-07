Что происходит после ввода войск России на Украину. День 499-й

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны. Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украины. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:51. Задержан житель Симферополя, который был завербован сотрудниками украинской разведки и позднее взорвал ж/д полотно в Крыму, сообщила ФСБ.

9:37. Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский призвал Евросоюз как можно скорее ввести запрет на ввоз замороженной малины из Украины.

9:10. Japan Tobacco намерена продолжать свой бизнес в России, заявил президент корпорации Масамити Тэрабатакэ в интервью Kyodo.

8:58. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому утверждается порядок взаимодействия государственных органов с российскими гражданами, у которых есть паспорт Украины.

8:55. Уроженец Харькова Александр Морозов, который 5 апреля был задержан в Брянской области после крушения самолета, этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его обвиняют в незаконном пересечении границы России, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу и диверсии.

8:55. Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украины.

8:55. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

8:55. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

8:47. Белый дом подтвердил сообщение о неофициальных переговорах бывших американских чиновников с властям России по поводу конфликта на Украине, сообщает CBS.