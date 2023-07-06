Пентагон: США будут выбирать самые эффективные кассетные бомбы в случае поставок Украине

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге 6 июля сообщил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов в случае их поставок Украине, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

«В случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях»,— отметил господин Райдер.

При этом он подтвердил, что вопрос о передаче украинской армии кассетный бомб действительно рассматривается. «Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении»,— добавил представитель Пентагона.

Патрик Райдер отметил, что США располагают несколькими наименованиями снарядов в своих арсеналах. В связи с этим американская сторона не рассматривает вопрос о передаче старых образцов.

Ранее газета The New York Times сообщала, что США после длительных внутриведомственных консультаций решили поставить Украине кассетные боеприпасы. По информации Reuters, официально объявить о поставке этих бомб Вашингтон может 7 июля. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегла Соединенные Штаты от поставок кассетных боеприпасов ВСУ, отметив, что в ходе конфликта этот вид боеприпасов уже активно использовали и Россия, и Украина.

Кассетные боеприпасы, впервые использованные во время Второй мировой войны, представляют собой класс оружия, включающий реактивные снаряды, бомбы и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и рассеивают более мелкие боеприпасы по большой площади.

В 2008 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, в ней участвуют более 100 стран, пообещавших не производить, не применять и не передавать этот вид вооружений. США, Россия и Украина к конвенции не присоединились.

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Александр Кислов