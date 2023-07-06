NYT: США решили поставить Украине кассетные боеприпасы

США объявят о поставке Украине кассетных боеприпасов, об этом решении Пентагон уже проинформировал американских законодателей, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, говорившего на условиях анонимности. Ранее США отказывались от поставок этого вида оружия, поскольку оно наносит неизбирательный вред мирному населению.

Киев заявлял, что это оружие поможет ему в наступлении, в конце июня Вашингтон объявил об изменении своей позиции. Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, тогда сообщила американским законодателям, что кассетные боеприпасы будут полезны для Украины, «особенно против российских позиций на поле боя».

NYT отмечает, что, по ее данным, в вооруженном конфликте кассетные боеприпасы используются с февраля 2022 года.

Кассетные боеприпасы, впервые использованные во время Второй мировой войны, представляют собой класс оружия, включающий реактивные снаряды, бомбы и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и рассеивают более мелкие боеприпасы по большой площади.

В 2008 году была подписана Конвенция по кассетным боеприпасам, в ней участвуют более 100 стран, пообещавших не производить, не применять и не передавать этот вид вооружений. США, Россия и Украина к конвенции не присоединились.

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Мария Федотова