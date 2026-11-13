Кассация утвердила 4,5 года колонии экс-зампреду правительства Приморья
Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный в июне Приморским краевым судом бывшему зампреду правительства края Елене Пархоменко и экс-руководителю КГУП «Приморский экологический оператор» Дмитрию Курилову.
«Судебная коллегия по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев кассационные жалобы защитников осужденных, оснований для отмены или изменения апелляционного приговора не усмотрела»,— указано в сообщении суда.
В июне Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры региона, отменил мягкий приговор Елене Пархоменко, вынесенный в марте судом первой инстанции. Вместо штрафа в 90 тыс. руб., от уплаты которого экс-чиновницу освободили «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», экс-чиновница приговорена к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима за организацию и руководство злоупотреблением должностными полномочиями должностных лиц, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст.. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ). Пархоменко была взята под стражу в зале суда.
Второй фигурант —Дмитрий Курилов — получил 4 года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании в пользу казны РФ с Пархоменко и Курилова суммы причиненного ущерба — 278 млн 452 тыс. руб.
Пархоменко, Курилову и экс-министру ЖКХ региона Владимиру Бабичу вменяют «заключение заведомо нецелесообразного контракта на приобретение установки мобильных очистных сооружений» для полигона твердых бытовых отходов в бухте Десантная во Владивостоке на сумму свыше 278 млн руб. При этом чиновники, полагает следствие, «достоверно знали», что закупаемое оборудование «не соответствует требованиям технологий, применяемых на указанном полигоне, а также не способно обеспечить выполнение требуемых функций по очистке сточных вод и полигонного фильтрата».
Ранее Фрунзенский райсуд Владивостока признал Бабича виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 4 годам колонии. При этом действия Пархоменко и Курилова суд первой инстанции квалифицировал как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ): вместо запрошенных обвинением 7 и 6 лет лишения свободы их лишь оштрафовали на 90 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно, сразу же освободив от наказания. Прокуратура сочла этот приговор необоснованным и обжаловала.
Елена Пархоменко занимала пост зампреда правительства Приморья в 2019—23 годах. Она курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного надзора.