Таможня берет добро

Путешествие в Европу на машине может закончиться арестом автомобиля. Как утверждают собеседники “Ъ FM”, таможенные службы Германии отправляют на штрафстоянку транспорт с российскими номерами. Так местные службы трактуют 11-й пакет санкций Евросоюза. И пока нет разъяснений, утверждают, что въезд всех машин из России — не только коммерческих — запрещен. Каковы перспективы у тех, кто остался без автомобиля? И чего ждать от поездки в Европу? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Вызвать подозрения может любая машина, которая въехала в Европу из России. Проход одной таможни не означает «зеленого света» на другой. В этом убедился москвич Иван, который в январе переехал в Германию вместе с женой по рабочей визе. В конце мая он решил перегнать туда и свою машину. Иван добрался до Гамбурга, ждал очереди, чтобы получить немецкие номера и даже оплатил транспортный налог за месяц в €30, но прямо у дома его остановила таможенная служба Гамбурга и арестовала машину:

«Они сказали, что к документам претензий нет, но автомобиль обязаны арестовать. Почему? С 2022 года российским машинам запрещено въезжать в Европу. Таможенник дал посмотреть свой блокнот, где ручкой было написано про параграф 18 AWG — это по-немецки Aussenwirtschaftsgesetz — закон о внешней торговле ФРГ. Пришлось отдать автомобиль и искать адвоката. С конца мая было арестовано, как мне известно, девять машин. Люди были в порту Травемюнде, куда приплывают паромы из разных частей Европы — Латвия, Дания. Таможенники там оформляли и арестовывали машины граждан РФ».

Никакой официальной информации сейчас нет. Российско-германская внешнеторговая палата на запрос “Ъ FM” прояснить ситуацию ответила отказом, сославшись на то, что не комментирует решение местных властей. Российские машины сейчас стоят на штрафстоянках немецкой таможни, адвокаты обжалуют неправомерный арест. Срок рассмотрения — до двух месяцев.

Но перспективы дел пока не понятны, так как нет правоприменительной практики. При этом 90% адвокатов, которых искали россияне, отказались браться за эти дела. Немецкие юристы предупреждают: власти Германии сейчас могут арестовать любую машину с российскими номерами, говорит собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан:

«Даже если автомобиль изготовлен в Европе, но для рынка России или другой страны СНГ, выдать сертификат на него в Германии в настоящее время просто не могут. Эксперты советуют на таможне заранее указать, что вы планируете остаться в ФРГ и, соответственно, обязуетесь не продавать автомобиль в течение года. Один из юристов обратил внимание на то, что немецкие власти не могут допускать в страну машины с российскими номерами, которые зарегистрированы в новых регионах.

Пока нет и навыка быстро распознавать российский номер. Даже если машина проехала таможню, это не значит, что она проедет через всю Германию».

ФРГ — первая страна, которая по-своему трактует 11-й пакет санкций. В ситуации неопределенности, пока нет разъяснений Еврокомиссии, лучше отказаться от поездок в ЕС на своей машине, считает замруководителя практики санкционного права и комплаенса Pen&Paper Кира Винокурова:

«Подход любого европейского регулятора больше настроен на то, чтобы все запретить, изъять, оштрафовать, а потом уже разобраться.

Условно, машина может ехать транзитом из России. Здесь могут быть подозрения о том, что этот автомобиль был изначально поставлен в РФ в обход санкций, и они могут расследовать эту историю нарушения».

Собеседники “Ъ FM” утверждают, что все арестованные машины — а это BMW, Audi, Volvo и Mercedes-Benz — куплены в России до весны 2022 года. Кто все же решит ехать, лучше запастить дополнительными документами — брони отелей, билеты — резюмирует руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин:

«Проблема, с которой могут столкнуться россияне — желание местных властей удостовериться в том, что целью использования транспортного средства является туризм и другие личные цели, несвязанные с предпринимательской деятельностью по перевозке товаров. Но шансы столкнуться со злоупотреблениями достаточно значительные, особенно в некоторых странах Восточной Европы».

Опрошенные “Ъ FM” юристы предупреждают: если даже удастся доказать неправомерное действие властей и вернуть машину, на возмещение морального ущерба лучше не надеяться. Регламент ЕС наделяет такие ведомства иммунитетом и освобождает от материальной ответственности, если будет доказано, что их поведение вызвано следованием соблюдений санкций.

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