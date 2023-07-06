Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 июля

09:30. С понедельника в Белгородской области планируется открыть дежурные группы в детских садах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков: «Много вопросов вчера было от жителей Шебекина о том, когда начнут работать дежурные группы. Отвечаю: с понедельника».
08:47. РСЧС: ведется обстрел села Веселого Глушковского района Курской области.
08:02. Орловский филиал фонда «Защитники Отечества» за первый месяц работы набрали более 130 обращений, сообщил губернатор Андрей Клычков.
07:35. Курс евро превысил 100 руб. в ходе торгов на Мосбирже. В последний раз европейская валюта торговалась на этом уровне в марте 2022 года. Доллар впервые с марта 2022 стоит больше 92 руб.
06:41. Пресс-служба Минобороны России показала видео, как саперы западного военного округа занимаются разминированием и обезвреживанием взрывоопасных предметов в городе Валуйки Белгородской области.
05:01. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. По его словам, он высказывал свою позицию в разговорах с представителями США и стран Европы, а также пытался получить для этого вооружения.
Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 июля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время «прямой линии» сообщил, что власти «будут стараться» строить новые дома для жителей находившихся под обстрелами населенных пунктов на том же месте, где и были разрушенные. Это необходимо, чтобы не дать Украине «вытеснить наши территории».
21:55. Выплаты жителям пострадавших от обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области в сумме уже превысили…