Минобороны опубликовало видео разминирования Валуек в Белгородской области

Пресс-служба Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как саперы Западного военного округа «обезвреживают территорию белгородских Валуек от взрывоопасных предметов ВСУ».

На видео военный в бронежилете проходит по огороду с миноискателем. После этого демонстрируются последствия обстрела: видно, что у дома пробиты крыша и стена. Также в ролике есть фрагмент беседы с местной жительницей. Она рассказывает, что ей страшно находиться в доме.

Валуйки расположены в 20 км от границы, он регулярно подвергается обстрелам. Последний раз Валуйки обстреливали утром 5 июля. Власти Белгородской области тем временем ведут восстановление недвижимости, разрушенной в результате обстрелов со стороны Украины. Предварительно стоимость работ оценивается в более чем 20 млрд руб. Очевидно, необходимые затраты могут быть выше: только за 4-5 июня в результате массированной атаки «Градами» города Валуйки повреждены 33 частных жилых дома и 11 автомобилей.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Грады” наращивают ущерб».

Мария Старикова