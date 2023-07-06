За минувшие сутки по Белгородской области ВСУ нанесли около 90 ударов

По Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено порядка 90 снарядов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, пострадавших нет, но в одном из населенных пунктов зафиксировано несколько разрушений.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено десять артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Наумовка — по шесть артиллерийских снарядов.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, зафиксировано десять прилетов.

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено шесть минометных снарядов, по селу Вериговка — десять артиллерийских снарядов. Также под обстрел попало село Карабаново, зафиксировано 10 прилетов. В результате есть разрушения в четырех частных домах — повреждены фасады, кровля и окна.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано 16 прилетов.

В Грайворонском горокруге по селам Дроновка и Козинка выпущено по два минометных снаряда, по окраинам села Заречье-Первое и хутора Понуры — семь и девять минометных снарядов соответственно. В селе Сподарюшине с беспилотника сброшено одно самодельное взрывное устройство.

В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Демидовка. Били из артиллерии, зафиксировано четыре прилета. Рядом с селом Графовка противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство.

В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов, по селу Середа — четыре минометных снаряда, по поселку Ленинский — два.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова