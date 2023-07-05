Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 июля

9:43. СКР будет расследовать сегодняшние обстрелы белгородских Валуек и курского Теткина, сообщили в ведомстве.

8:45. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что обстрел Валуек продолжался больше часа, и появилась пострадавшая: женщина с осколочными ранениями грудной клетки была доставлена в Валуйскую ЦРБ. «Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО “Град” были выпущены по частному жилому сектору»,— рассказал губернатор. По предварительным данным, повреждения по итогам обстрела зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях. Также повреждена линия электропередачи.

7:37. Под очередной обстрел украинских силовиков попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2»,— рассказал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, к восстановлению планируется приступить в ближайшее время. Также пострадал один дом, отметил губернатор: «Обязательно поможем владельцам».

7:36. Украинские силовики обстреляли город Валуйки Белгородской области. Сработала система ПВО, но разрушений на земле избежать не удалось, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей»,— сообщил глава региона в своем telegram-канале.