Детсады в белгородском Шебекине начнут работу в дежурном режиме с 10 июля

С 10 июля детсады в белгородском Шебекине начнут работу в «дежурном режиме». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, это предварительное решение, а окончательное будет принято в понедельник «в зависимости от оперативной обстановки». Господин Гладков уточнил, что «дежурный режим» означает открытие в детсадах дежурных групп, в которые родители приводят детей, если их не с кем оставить.

Также глава региона заявил, что окна детсадов и школ Белгородской области планируется покрыть бронированной пленкой «для усиления безопасности на случай обстрела». При этом, по его мнению, «в 20-километровой зоне никакого образовательного процесса быть не может». Он позволил родителям, живущим на приграничных территориях, оставить школьников на дистанционном обучении с 1 сентября.

В конце июня на фоне снизившейся интенсивности обстрелов в Шебекино вернулось порядка 10% жителей. Чтобы в город возвращались остальные, там возобновляют работу социальных и торговых объектов, а к августу планируют закончить основные работы по восстановлению пострадавших домов.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Проверка на прочность».

Алина Морозова