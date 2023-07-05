Израиль ушел, но обещал вернуться

Двое суток понадобилось израильским силам безопасности на зачистку палестинского города Дженин. В ходе операции были убиты 12 палестинцев, а также уничтожены лаборатории по производству взрывчатых веществ и склады оружия. Однако и израильские, и палестинские эксперты подчеркивают, что стратегически Израиль ничего не выиграл, остановить волну террора практически невозможно. Одна из проблем — поощрение палестинских «сил сопротивления» Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Дженина возле здания, разрушенного во время военной операции Израиля

Фото: Raneen Sawafta, Reuters Жительница Дженина возле здания, разрушенного во время военной операции Израиля

Фото: Raneen Sawafta, Reuters

В ночь на среду Израиль вывел войска из города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Военная операция под названием «Дом с палисадником» продолжалась чуть более двух суток. В ней были задействованы тысячи военнослужащих — силы армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности («Шабак»), применялись авиация и тяжелая инженерная техника.

Согласно официальному сообщению израильских сил безопасности, в ходе операции ликвидированы шесть лабораторий по производству взрывчатых веществ, шесть подземных складов и два тайника с оружием, разрушены командные пункты террористов, а также конфискованы сотни тысяч шекелей, предназначавшихся для террористической деятельности, и десятки килограммов химических материалов для изготовления взрывчатых веществ. Погиб один израильский военный, несколько получили ранения.

Палестинская сторона сообщает о 12 погибших, включая несовершеннолетних, более ста получили ранения.

Все они принадлежали к тем или иным палестинским группировкам. Восемь из числа погибших — члены «Бригад аль-Кудса» (военное крыло движения «Исламский джихад»).

30 палестинцев были арестованы по подозрению в террористической деятельности. Тысячи жителей лагеря беженцев в Дженине были вынуждены покинуть свои дома на время операции. Некоторые из них (согласно сообщениям израильских и арабских СМИ), вернувшись, обнаружили, что их жилье разгромлено. Правозащитные организации пишут, что израильтяне в том числе атаковали больницы. В лагере также разрушена канализация, электросети и дороги. Тем не менее палестинцы считают уход израильтян из Дженина своей победой.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант на брифинге в среду заявил, что многие дженинские боевики во время израильской операции трусливо сбежали из своих домов, некоторые из них спрятались в больнице. В связи с этим, по его словам, Израилю может понадобиться вернуться в Дженин. Тем не менее министр назвал операцию успешной. Господин Галант также подчеркнул, что «Дом с палисадником» и майская операция Израиля в секторе Газа «Щит и стрела» (была нацелена против «Исламского джихада») позволили «обезопасить фланги» на фоне возможного противостояния Израиля с Ираном.

В Израиле подчеркивают, что именно Тегеран финансирует «Исламский джихад», а также поощряет его устраивать теракты и в целом нагнетать ситуацию в сфере безопасности на израильской территории.

Ранее Иран активно работал с боевиками в секторе Газа, а также со стороны северных границ Израиля — в южном Ливане и Сирии. Теперь поле его деятельности расширилось. Члены палестинского движения это не скрывают и сами. По словам генсека «Исламского джихада» Зияда Ан-Нахала, во время его последнего визита в Тегеран в середине июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вооружать людей на Западном берегу реки Иордан. «Было уделено большое внимание тому, чтобы Западный берег перешел от состояния сосуществования и спокойствия к состоянию сопротивления, которое мы наблюдаем сегодня»,— сказал Зияд Ан-Нахал в опубликованном на прошлой неделе интервью иранской газете «Аль-Вефак», подчеркнув: это все совпадает с директивами аятоллы Хаменеи. По словам генсека «Исламского джихада», его организация стала также активно сотрудничать с теми, кто выступает против палестинской администрации.

То, что власти Палестины во главе с президентом Махмудом Аббасом теряют власть на Западном берегу, в том числе в таких крупных городах, как Дженин и Наблус, давно не секрет. Бывший глава израильской военной разведки, а ныне исполнительный директор Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) Тамир Хайман подчеркнул на своей странице в Twitter: Израиль должен сделать все возможное, чтобы палестинские силы безопасности вернули контроль над ситуацией на Западном берегу. При этом эксперт признает, что в краткосрочной перспективе это невозможно: палестинские власти немедленно столкнутся с обвинениями в пособничестве Израилю. Впрочем, и долгосрочные перспективы пока весьма туманны. Очередным доказательством этого стали кадры с похорон погибших в Дженине палестинцев. «Вон!» — кричали собравшиеся в среду на траурную церемонию пришедшим туда представителям руководства движения «Фатх», возглавляемого Махмудом Аббасом.

«Палестинцы давно разочарованы тем, как ведет себя палестинская администрация, и не верят ей»,— сказал “Ъ” политический аналитик из Рамаллы Мухаммед Дарагме.

По его словам, операция в Дженине еще больше ослабит позиции палестинских властей на Западном берегу, тогда как статус «Исламского джихада», «Хамаса» и других движений только повысился в глазах палестинцев. «Они не смогли добиться мира с Израилем и погрязли в коррупции, в то время как население страдает от нищеты и оккупации. И палестинцы ищут другие пути и других героев»,— добавил собеседник “Ъ”. По оценке господина Дарагме, палестинская «улица» не видит сегодня альтернативы сопротивлению оккупации. «Мирный процесс провален, Израиль работает над аннексией Западного берега, еврейские поселения расширяются»,— перечислил проблемы эксперт.

Марианна Беленькая