Иран и Израиль пригрозили друг другу

Иран презентовал новую ракету, недвусмысленно дав понять, что она может быть нацелена на Израиль. В свою очередь, израильтяне не скрывают, что пристально наблюдают за развитием иранских военных программ и действуют исходя из возможности войны с Ираном. В частности, в Израиле предупредили, что в зоне досягаемости его вооружения может оказаться любой иранский военный объект.
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на презентации новой баллистической ракеты Khaibar
Фото: Reuters
В четверг Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету средней дальности семейства Khorramshahr — Khorramshahr-4. Ее назвали Khaibar. По словам министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохаммада Резы Аштиани, к числу особенностей ракеты относится невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и вражеской системы ПВО, возможность использовать различные типы боеголовок, мобильность и небольшое время, необходимое для подготовки к запуску. Дальность полета ракеты составляет 2 тыс. километров, а вес боевой части составляет 1500 кг.
Как пояснил “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин, новый вариант ракеты семейства Khorramshahr позволяет ею управлять и корректировать полет в безвоздушном пространстве, что усложняет перехват.
«Кроме того, в новом варианте ракеты используется ампулизированное хранение компонентов самовоспламеняющегося жидкого ракетного топлива. То есть ракета может много лет находиться в заправленном состоянии, что сокращает время подготовки к ее запуску»,— подчеркнул он.
Презентация ракеты прошла в прямом эфире иранского ТВ. Были показаны кадры запуска ракеты. Кроме того, один из образцов был установлен рядом с уменьшенным макетом мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, что выглядело как очевидный посыл Израилю. Дальность ракеты превышает расстояние от Тегерана до Тель-Авива. Собственно, намеком служит и название ракеты. Хайбар — город в Саудовской Аравии, где жили изгнанные пророком Мухаммедом из Медины евреи. В 628 году войска под командованием пророка установили контроль над Хайбаром, победив одно из еврейских племен и забрав его земли и имущество.
«Наше послание врагам Ирана заключается в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Послание нашим друзьям заключается в том, что мы хотим помочь региональной стабильности»,— заявил Мохаммад Реза Аштиани во время презентации ракеты.
Его слова прозвучали на фоне активных публикаций в СМИ о планах США добиться установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Только на этой неделе израильский 12-й телеканал опубликовал список условий, которые якобы выдвигают саудовцы США и Израилю. Среди прочего речь идет о начале политических переговоров между израильтянами и палестинцами, а также размораживание оборонных контрактов между Эр-Риядом и Вашингтоном, поставленных на паузу после прихода в Белый дом президента Джо Байдена. Израильские СМИ отмечают, что в условиях, когда Иран продолжает развивать свои ракетную и ядерную программы, договор с Саудовской Аравией мог бы стать для Израиля важным элементом в сдерживании Тегерана. Так что намеки Ирана не случайны и адресованы не только Израилю, но и арабским странам, которые недавно наладили отношения с еврейским государством или собираются это делать.
Не далее как в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил приглашение от ОАЭ принять участие в конференции ООН по климату, которая состоится в Дубае в ноябре 2023 года. Господин Нетаньяху давно мечтал побывать в ОАЭ, но его все никак не звали, в том числе из-за обострения палестино-израильского конфликта. Иранцы же своими методами предлагают соседям по региону не форсировать события.
В самом Израиле послание Тегерана считали. Как отметила израильская газета Times of Israel, презентация ракеты состоялась через несколько дней после того, как начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие израильские высокопоставленные военные предупредили о возможной войне с Ираном.
«Есть негативные события — может быть, мы приступим к действиям»,— заявил он в понедельник на международной конференции по вопросам безопасности в Университете Райхмана в Герцлии, имея в виду развитие иранской ядерной программы. Напомним, что в феврале западные информагентства со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждали, что Иран добился обогащения урана до 84% и ему осталось совсем немного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. В Тегеране же заявляли, что не пытались обогащать уран выше уровня в 60%, что, впрочем, тоже во много раз превышает ранее достигнутые договоренности между Ираном и международным сообществом.
Кроме того, Герци Халеви отметил, что каждый враг, с которым сталкивается Израиль в регионе, «так или иначе несет на себе иранский отпечаток пальца». «У нас есть возможность нанести удар по Ирану; мы не безразличны, и я позволю себе сказать, что Ирану также трудно оставаться равнодушным перед лицом избранной нами линии»,— подчеркнул он. Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант, который также выступил на конференции в понедельник, отметил активизацию деятельности иранского Корпуса стражей исламской революции по превращению гражданских торговых судов в «плавучие террористические базы». По его словам, эти корабли предназначены для размещения «всех видов вооружений», включая беспилотники и ракеты, и используются Ираном, чтобы «растянуть свои щупальца по всему Ближнему Востоку» и «создать новый фронт против» Израиля.
Заявления израильских генералов прозвучали на фоне публикации агентства AP, опирающейся на данные спутниковых снимков компании Planet Labs, о строительстве в Иране недалеко от ядерного центра в Натанзе подземного объекта на глубине 80–100 м. Как заявили AP эксперты Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина, размер сооружения указывает на то, что в нем можно будет не только собирать центрифуги по обогащению урана, но и обогащать его.
Ранее в Тегеране уже озвучивались планы построить замену заводу по сборке центрифуг в Натанзе, где неоднократно случались диверсии. Однако иранцы назвали сообщение AP «психологической войной врагов, которые уже много лет пытаются вести кампании против Ирана». «Деятельность Ирана в рамках ядерной программы соответствует правилам МАГАТЭ»,— заявил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. Тем не менее эксперты продолжают изучать снимки Planet Labs. А в Израиле и вовсе не выразили удивления по поводу новостей о подземном объекте, так как он не первый такого рода в Иране. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби признал во время конференции в Герцлии, что такое расположение усложняет поражение объекта, однако подчеркнул: «Нет такого укрытия, которое было бы нельзя поразить». Впрочем, он тут же добавил, что Израиль предпочитает, чтобы противостояние с Ираном было разрешено дипломатическим путем.
По информации американского сайта Axios, на следующей неделе Цахи Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер собираются в Вашингтон. Основной темой их переговоров в Белом доме будут Саудовская Аравия и Иран.