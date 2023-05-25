Иран и Израиль пригрозили друг другу

Иран презентовал новую ракету, недвусмысленно дав понять, что она может быть нацелена на Израиль. В свою очередь, израильтяне не скрывают, что пристально наблюдают за развитием иранских военных программ и действуют исходя из возможности войны с Ираном. В частности, в Израиле предупредили, что в зоне досягаемости его вооружения может оказаться любой иранский военный объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на презентации новой баллистической ракеты Khaibar

Фото: Reuters Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на презентации новой баллистической ракеты Khaibar

Фото: Reuters

В четверг Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету средней дальности семейства Khorramshahr — Khorramshahr-4. Ее назвали Khaibar. По словам министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохаммада Резы Аштиани, к числу особенностей ракеты относится невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и вражеской системы ПВО, возможность использовать различные типы боеголовок, мобильность и небольшое время, необходимое для подготовки к запуску. Дальность полета ракеты составляет 2 тыс. километров, а вес боевой части составляет 1500 кг.

Как пояснил “Ъ” военный эксперт Юрий Лямин, новый вариант ракеты семейства Khorramshahr позволяет ею управлять и корректировать полет в безвоздушном пространстве, что усложняет перехват.

«Кроме того, в новом варианте ракеты используется ампулизированное хранение компонентов самовоспламеняющегося жидкого ракетного топлива. То есть ракета может много лет находиться в заправленном состоянии, что сокращает время подготовки к ее запуску»,— подчеркнул он.

Презентация ракеты прошла в прямом эфире иранского ТВ. Были показаны кадры запуска ракеты. Кроме того, один из образцов был установлен рядом с уменьшенным макетом мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, что выглядело как очевидный посыл Израилю. Дальность ракеты превышает расстояние от Тегерана до Тель-Авива. Собственно, намеком служит и название ракеты. Хайбар — город в Саудовской Аравии, где жили изгнанные пророком Мухаммедом из Медины евреи. В 628 году войска под командованием пророка установили контроль над Хайбаром, победив одно из еврейских племен и забрав его земли и имущество.

«Наше послание врагам Ирана заключается в том, что мы будем защищать страну и ее достижения. Послание нашим друзьям заключается в том, что мы хотим помочь региональной стабильности»,— заявил Мохаммад Реза Аштиани во время презентации ракеты.

Его слова прозвучали на фоне активных публикаций в СМИ о планах США добиться установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Только на этой неделе израильский 12-й телеканал опубликовал список условий, которые якобы выдвигают саудовцы США и Израилю. Среди прочего речь идет о начале политических переговоров между израильтянами и палестинцами, а также размораживание оборонных контрактов между Эр-Риядом и Вашингтоном, поставленных на паузу после прихода в Белый дом президента Джо Байдена. Израильские СМИ отмечают, что в условиях, когда Иран продолжает развивать свои ракетную и ядерную программы, договор с Саудовской Аравией мог бы стать для Израиля важным элементом в сдерживании Тегерана. Так что намеки Ирана не случайны и адресованы не только Израилю, но и арабским странам, которые недавно наладили отношения с еврейским государством или собираются это делать.

Не далее как в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил приглашение от ОАЭ принять участие в конференции ООН по климату, которая состоится в Дубае в ноябре 2023 года. Господин Нетаньяху давно мечтал побывать в ОАЭ, но его все никак не звали, в том числе из-за обострения палестино-израильского конфликта. Иранцы же своими методами предлагают соседям по региону не форсировать события.

В самом Израиле послание Тегерана считали. Как отметила израильская газета Times of Israel, презентация ракеты состоялась через несколько дней после того, как начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие израильские высокопоставленные военные предупредили о возможной войне с Ираном.

«Есть негативные события — может быть, мы приступим к действиям»,— заявил он в понедельник на международной конференции по вопросам безопасности в Университете Райхмана в Герцлии, имея в виду развитие иранской ядерной программы. Напомним, что в феврале западные информагентства со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждали, что Иран добился обогащения урана до 84% и ему осталось совсем немного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. В Тегеране же заявляли, что не пытались обогащать уран выше уровня в 60%, что, впрочем, тоже во много раз превышает ранее достигнутые договоренности между Ираном и международным сообществом.

Кроме того, Герци Халеви отметил, что каждый враг, с которым сталкивается Израиль в регионе, «так или иначе несет на себе иранский отпечаток пальца». «У нас есть возможность нанести удар по Ирану; мы не безразличны, и я позволю себе сказать, что Ирану также трудно оставаться равнодушным перед лицом избранной нами линии»,— подчеркнул он. Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант, который также выступил на конференции в понедельник, отметил активизацию деятельности иранского Корпуса стражей исламской революции по превращению гражданских торговых судов в «плавучие террористические базы». По его словам, эти корабли предназначены для размещения «всех видов вооружений», включая беспилотники и ракеты, и используются Ираном, чтобы «растянуть свои щупальца по всему Ближнему Востоку» и «создать новый фронт против» Израиля.

Заявления израильских генералов прозвучали на фоне публикации агентства AP, опирающейся на данные спутниковых снимков компании Planet Labs, о строительстве в Иране недалеко от ядерного центра в Натанзе подземного объекта на глубине 80–100 м. Как заявили AP эксперты Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина, размер сооружения указывает на то, что в нем можно будет не только собирать центрифуги по обогащению урана, но и обогащать его.

Ранее в Тегеране уже озвучивались планы построить замену заводу по сборке центрифуг в Натанзе, где неоднократно случались диверсии. Однако иранцы назвали сообщение AP «психологической войной врагов, которые уже много лет пытаются вести кампании против Ирана». «Деятельность Ирана в рамках ядерной программы соответствует правилам МАГАТЭ»,— заявил глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. Тем не менее эксперты продолжают изучать снимки Planet Labs. А в Израиле и вовсе не выразили удивления по поводу новостей о подземном объекте, так как он не первый такого рода в Иране. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби признал во время конференции в Герцлии, что такое расположение усложняет поражение объекта, однако подчеркнул: «Нет такого укрытия, которое было бы нельзя поразить». Впрочем, он тут же добавил, что Израиль предпочитает, чтобы противостояние с Ираном было разрешено дипломатическим путем.

По информации американского сайта Axios, на следующей неделе Цахи Анегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер собираются в Вашингтон. Основной темой их переговоров в Белом доме будут Саудовская Аравия и Иран.

Марианна Беленькая