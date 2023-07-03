Израиль зачищает по-крупному

Впервые с начала 2000-х годов Израиль решился на масштабную зачистку палестинского города на Западном берегу реки Иордан. В официальных израильских сообщениях указывается, что речь идет об уничтожении инфраструктуры террористов в Дженине. Президент Палестины Махмуд Аббас взывает к помощи международного сообщества, в том числе и России. При этом США выразили понимание действиям Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Израиле утверждают, что операция в Дженине — это не проявление «конфликта с палестинцами», а борьба с «марионетками Ирана»

Фото: Issam Rimawi / Anadolu Agency / Getty Images В Израиле утверждают, что операция в Дженине — это не проявление «конфликта с палестинцами», а борьба с «марионетками Ирана»

Фото: Issam Rimawi / Anadolu Agency / Getty Images

В ночь на понедельник израильские силы безопасности начали крупнейшую с 2002 года операцию по борьбе с террором в палестинском городе Дженине (Западный берег реки Иордан). В боевых действиях были задействованы как авиация, так и наземные силы армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности («Шабак»). Операция получила название «Дом с палисадником». При этом изначально армия даже пыталась избежать самого слова «операция». Израильские СМИ считают, что это связано с желанием избежать критики международного сообщества, продемонстрировав всем: происходящее носит ограниченный характер и не продлится долго. Согласно первоначальным планам армии, операция должна была занять от 24 до 48 часов. Правда, уже вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Дом с палисадником» будет продолжаться столько, сколько необходимо, пока миссия не будет исполнена. В то же время не исключается эскалация ситуации и в других районах на Западном берегу, где в течение понедельника уже фиксировались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Готовились в Израиле и к возможному ракетному обстрелу из сектора Газа.

Как подчеркнул глава МИД Израиля Эли Коэн, происходящее — не «конфликт с палестинцами», а борьба с «марионетками Ирана», в первую очередь в лице таких палестинских движений, как «Хамас» и «Исламский джихад». Министр подчеркнул, что эти группировки на иранские деньги превратили Дженин в «центр террора».

Дженин долгое время считался одним из самых процветающих и относительно безопасных палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Однако ситуация стала резко меняться в последние годы, когда живущий во многом за счет торговли с Израилем город оказался изолированным во время пандемии коронавируса.

Безработица, особенно среди молодежи в расположенном в Дженине лагере беженцев, и в целом тяжелая экономическая ситуация привели к росту популярности радикальных палестинских группировок, которые стали давать деньги на проведение операций против Израиля.

В город хлынуло оружие. Палестинские власти фактически перестали контролировать происходящее как в Дженине, так и во многих других городах на Западном берегу. Израиль не вмешивался. По информации газеты The Jerusalem Post, Израиль откладывал проведение операции в Дженине целых два года, надеясь, что палестинская администрация возьмет на себя ответственность за происходящее, но так и не дождался этого. И без того потерявшие популярность среди населения палестинские власти опасались действовать против радикальных группировок, чтобы не быть обвиненными в содействии Израилю.

Тем временем ситуация ухудшалась с каждым днем. Значительная доля терактов против израильтян в районе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан в последние два года приходится именно на район Дженина: согласно подсчетам МИД Израиля, 60 из 299 терактов в 2022 году и 57 из 199 в 2023-м. С мая прошлого года израильские силы безопасности стали проводить в Дженине регулярные антитеррористические рейды, но это не сильно помогло. В этот раз масштабы оказались совсем иными.

В первые часы после начала операции пресс-служба Армии обороны Израиля в совместном с пограничной полицией и «Шабак» заявлении сообщила об ударах по командному пункту террористов, а также лабораториям по производству оружия и взрывных устройств. Была также обнаружена самодельная ракетная установка и оружейные склады. Столкновения между израильскими силами безопасности и боевиками развернулись в том числе и в районе мечети в лагере беженцев Дженина. Согласно израильскому сообщению, на подземном этаже мечети были обнаружены схроны с оружием и взрывчаткой.

Через 20 часов после начала операции, по данным палестинского Минздрава, было известно о восьми погибших и около 80 раненых. Однако бои продолжались. И палестинские журналисты, и представители международных гуманитарных организаций выражали тревогу в связи с невозможностью доставить раненых в больницы из-за боевых действий и перекрытых дорог. Кроме того, «Врачи без границ» сообщили, что больница, где работали ее представители, была обстреляна снарядами со слезоточивым газом, несмотря на заявления Израиля, что целью операции была только военная инфраструктура. В Дженине было нарушено водо- и электроснабжение.

По итогам проведенного вечером в понедельник совещания, палестинское руководство приняло решение прекратить все контакты с израильской стороной.

Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с призывом обеспечить срочную защиту палестинского народа и ввести санкции против Израиля. Палестинское руководство также требует остановить членство Израиля в ООН из-за несоблюдения резолюций Совета Безопасности, а также надеется на возбуждения дел против израильтян за военные преступления в Международном уголовном суде.

Однако пока его слова не встретили широкого отклика. Впрочем, в Израиле уверены, что если операция завершится быстро, то особой критики его действий и не будет. Правда, операцию уже осудили Египет, который традиционно выступает посредником между израильтянами и палестинцами, а также ОАЭ, ставшие инициатором нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. В Абу-Даби призвали к «консолидации международных усилий по прекращению огня для возрождения мирного процесса на Ближнем Востоке».

К этому же призывают и палестинские власти. По словам посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, в субботу Махмуд Аббас в очередной раз обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность созыва ближневосточного «квартета» в составе России, США, ЕС и ООН для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. «Европейцы и американцы остановили работу "квартета". Они не хотят, чтобы "квартет" работал. А мы готовы в любое время. Мы думаем, что в данной ситуации реактивация "квартета" — лучший вариант»,— сказал посол агентству ТАСС. Во вторник палестинцы планируют провести с российскими партнерами консультации по ситуации в Дженине.

Ожидать сейчас созыва «квартета» действительно не стоит на фоне напряженных отношений России и Запада. Да и в момент активной работы «квартета» в начале 2000-х посредники так и не могли добиться прогресса в палестино-израильском урегулировании. Кроме того, сейчас США хоть и заявляют о необходимости диалога между сторонами конфликта, но выразили полное понимание необходимости проведения операции в Дженине. В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что Вашингтон признает право Израиля на защиту от «террористических организаций». По информации The Jerusalem Post, Израиль еще десять дней назад предупредил США о планах проведения операции в Дженине.

Марианна Беленькая