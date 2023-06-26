Вокруг Израиля сжимается кольцо терактов

На Кипре предотвращен теракт против израильских граждан. Это стало еще одним эпизодом необъявленной и незаметной для многих войны между Израилем и Ираном. Израильские власти уверены, что за организацией теракта стоит Тегеран, и обещают сделать все возможное, чтобы подавить «иранский террор». По информации СМИ, исполнители теракта прибыли на остров через Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Израильские власти подтвердили информацию о предотвращении теракта против израильтян на Кипре, появившуюся в выходные в местных СМИ. Утверждается, что за организацией теракта стоит иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Данные о подготовке теракта кипрские правоохранительные органы получили от израильской службы внешней разведки «Моссад» и американских коллег.

Наблюдение за потенциальными исполнителями теракта велось несколько месяцев. В понедельник израильский сайт Ynet сообщил, что агенты КСИР прибыли на турецкую часть Кипра рейсом из России, а затем перебрались на греческую часть острова. В Лимасоле они следили за израильтянами — работниками еврейского религиозного центра «Бейт Хабад», бизнесменами и туристами. Кипрские спецслужбы обнаружили тайник с оборудованием для теракта. При этом, несмотря на слежку, главному подозреваемому удалось скрыться.

Предполагается, что обнаруженная ячейка террористов — часть более глобальной сети. Только в марте в Афинах были арестованы граждане Пакистана иранского происхождения, которые также планировали атаки против израильтян и еврейской общины. «В рамках расследования выяснилось, что инфраструктура, существовавшая в Греции, является частью широкой иранской сети с центром в Иране, действовавшей во многих странах»,— заявили тогда в канцелярии израильского премьера.

В аналитической записке, подготовленной экспертами Израильского исследовательского института национальной безопасности (INSS), сообщается, что только в 2021–2022 годах удалось предотвратить около 13 террористических атак, которые КСИР планировал против израильтян и еврейских общин по всему миру.

И это только та информация, которая появилась в публичном поле. Так, на том же Кипре осенью 2021 года был задержан 38-летний гражданин России, выходец из Азербайджана. Ему были предъявлены обвинения в подготовке убийств израильтян и в террористической деятельности. Его сообщниками были граждане Пакистана и Ливана. Среди мест, где планировались нападения на израильтян, называют Эфиопию, Танзанию, Гану, Сенегал, Демократическую Республику Конго, Турцию, ОАЭ, Колумбию и Грузию. В Индии теракт предотвратить не удалось. В январе 2021 года у здания посольства Израиля сработало взрывное устройство, но обошлось без жертв.

Эксперты INSS подчеркивают, что Иран в основном использует для реализации своих планов граждан других стран, чтобы уйти от ответственности. Отмечается также, что велика угроза расширения иранских атак против израильтян и на территории западных стран, включая Великобританию и США. Агентура КСИР работает там весьма активно, в том числе действуя против иранских оппозиционных журналистов и правозащитников.

Теракты против израильтян и еврейских общин были и раньше. Но эксперты отмечают тенденцию к росту активности КСИР на этом направлении после убийства в Тегеране в ноябре 2020 года руководителя Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана Мохсена Фахризаде. Ответственность за это Тегеран возложил на израильские спецслужбы, как и за другие подобные случаи или диверсии на иранских военных объектах, например атаку дронов в Исфахане в январе. В этом ряду особняком стоит убийство в мае прошлого года полковника КСИР Сайада Ходаи. Израильские СМИ утверждали тогда, что он был исполняющим обязанности командира подразделения 840 сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР и отвечал за организацию терактов против израильтян за границей.

В Израиле ответственность за операции в Иране практически никогда не берут, но в целом дают понять, что в ответ на любую атаку последует возмездие.

«Государство Израиль защищает евреев и израильтян по всему миру самыми разными способами и продолжит подавлять иранский террор, где бы он ни поднял голову, в том числе на территории Ирана — главного поставщика терроризма в мире»,— заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя новости с Кипра.

В то же время эксперты INSS предупреждают, что Тегеран сохраняет намерение расплатиться с Израилем за атаки на иранской территории

«Тот факт, что Иран потерпел неудачу в своих многочисленных попытках осуществить террористические атаки против израильских и еврейских объектов за границей, не ослабит его решимости»,— говорится в тексте. В связи с этим INSS настаивает на необходимости принятия жестких мер против Ирана со стороны западных стран.

Марианна Беленькая