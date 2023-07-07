Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Техасский коп Дэнни Рурк сидит на приеме у служебного психотерапевта, к которой ходит по распоряжению начальства. Он не может перестать думать о событии, которое, собственно, и привело его в этот кабинет: четыре года назад его дочь Минни похитили прямо с детской площадки, когда он на минутку отвернулся. Преступник был пойман и заявил, что ничего не помнит, его адвокаты разыграли карту невменяемости, но ни девочку, ни ее тело так и не нашли. Это разрушило брак Рурка, а его самого превратило в ходячий пример непроработанной травмы из учебника по психологии. Он продолжает верить, что его дочь жива, и, конечно, готов на все, чтобы ее найти.

Естественно, следующее же задание выводит его на что-то похожее на след. Рурк и его напарник Ник выезжают на банковское ограбление, которое еще не состоялось. Но в полицию поступил анонимный звонок, предупреждающий о готовящемся преступлении, а так как оно очень похоже на два уже случившихся ограбления в филиалах того же банка, полицейские воспринимают наводку всерьез. На месте, однако, творится что-то странное…

Рурк берется за несанкционированное расследование, и оно приводит его к ясновидящей Диане, которая оказывается не просто ярмарочной гадалкой, а экстрасенсом с мощными способностями, или, как она сама себя называет, гипнотиком».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Возвращение к паранормальности».