Прокатная десятка

6 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фантастический триллер Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли и документальная лента Мари Амиге и Венсена Мюнье «В поисках снежного барса», отмеченная премией «Сезар». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Гипнотик
- Режиссер: Роберт Родригес
- В ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер, Дж.Д. Пардо, Дайо Окенийи
- Жанр: боевик, триллер, детектив, фантастика / США / 93 мин.
- В прокате: с 6 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Техасский коп Дэнни Рурк сидит на приеме у служебного психотерапевта, к которой ходит по распоряжению начальства. Он не может перестать думать о событии, которое, собственно, и привело его в этот кабинет: четыре года назад его дочь Минни похитили прямо с детской площадки, когда он на минутку отвернулся. Преступник был пойман и заявил, что ничего не помнит, его адвокаты разыграли карту невменяемости, но ни девочку, ни ее тело так и не нашли. Это разрушило брак Рурка, а его самого превратило в ходячий пример непроработанной травмы из учебника по психологии. Он продолжает верить, что его дочь жива, и, конечно, готов на все, чтобы ее найти.
Естественно, следующее же задание выводит его на что-то похожее на след. Рурк и его напарник Ник выезжают на банковское ограбление, которое еще не состоялось. Но в полицию поступил анонимный звонок, предупреждающий о готовящемся преступлении, а так как оно очень похоже на два уже случившихся ограбления в филиалах того же банка, полицейские воспринимают наводку всерьез. На месте, однако, творится что-то странное…
Рурк берется за несанкционированное расследование, и оно приводит его к ясновидящей Диане, которая оказывается не просто ярмарочной гадалкой, а экстрасенсом с мощными способностями, или, как она сама себя называет, гипнотиком».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Возвращение к паранормальности».
Заклятье. Незаконченная глава
- Режиссер: Пол Уилкинс
- В ролях: Люк Мэбли, Андреа Дэк, Роберт Порталь, Мэттью Юре, Брендан Патрикс
- Жанр: триллер / Великобритания / 93 мин.
- Слоган: «Иногда зло возвращается»
- В прокате: с 6 июля
Кинопрокатчик «МВК»: «Чтобы написать бестселлер и спасти свою карьеру, Гиллигер Грэм едет в старый семейный дом, где его отец, который когда-то был очень успешным писателем, умер при загадочных обстоятельствах много лет назад. Там Грэм находит старую рукопись — его незаконченный роман. Вскоре он понимает, что сам ничего лучше не напишет и решает заняться плагиатом, перенеся книгу в ноутбук. Гиллигер не представляет, что таким образом вызвал демонов прошлого своего отца, победить которых он явно не в силах».
В поисках снежного барса
- Режиссеры: Мари Амиге, Венсен Мюнье
- В ролях: Венсен Мюнье, Сильвен Тессон
- Жанр: документальный, приключения / Франция / 92 мин.
- В прокате: с 6 июля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Ирбис, он же снежный барс,— один из самых прекрасных и, в силу труднодоступности его местообитания, малоисследованных видов млекопитающих. Наверное, поэтому снежный барс стал частью мифологии, которая укрыта такими большими снегами: где-то далеко он ведет свое тайное и благородное существование, снисходительно обозревая величественные горные склоны и копошащихся у их подножья Homo sapiens. Запечатлеть снежного барса — бесценная награда для любого фотографа или документалиста, занимающегося дикой природой. По этой причине звезда французской документалистики Венсан Мюнье, уже поймавший в объектив не менее драгоценные особи арктических волков, пару лет назад поставил перед собой амбициозную задачу отправиться в Тибет и попытать там счастья — мало ли, вдруг на одной из крутых троп мелькнет силуэт легендарного животного. Проект получил вычурное название "Бархатная королева", а чтобы не томиться от скуки на долгих и изнурительных переходах, в путь Мюнье взял еще и Сильвана Тессона, профессионального любителя всяческого экстрима, а также России, являющейся, так сказать, абсолютным воплощением остросюжетного образа жизни.
В отечественном прокате "Бархатную королеву" традиционно переименовали — теперь задумчивое творение Мюнье прямолинейно зовется "В поисках снежного барса"…»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ищите котика».
Чарли и фантастическая четверка
- Режиссер: Шон Патрик О’Рейли
- Жанр: мультфильм, комедия, приключения / Китай / 88 мин.
- Слоган: «Почувствуй силу, обрети друзей и спаси этот мир»
- В прокате: с 6 июля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир».
Мэгги Мур(ы)
- Режиссер: Джон Слэттери
- В ролях: Джон Хэмм, Тина Фей, Мика Сток, Ник Мохаммед, Хэппи Андерсон
- Жанр: триллер, комедия, криминал / США / 99 мин.
- Слоган: «Одно убийство — это преступление. А два — уже загадка»
- В прокате: с 29 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Хэмм играет Джордана Сандерса — потрепанного жизнью начальника полиции маленького городка где-то на юго-западе США. Похоронив жену год назад, он все еще не оправился от этой потери, описывая свое одиночество и меланхолию в рассказах для кружка писательского мастерства. Несмотря на личное горе и работу, регулярно открывающую не самые привлекательные стороны человеческой натуры, Джордан не утратил эмпатии и испытывает к жертвам преступлений неподдельное сочувствие.
Одной из жертв оказывается Мэгги Ли Мур (Мэри Холланд) — в начале фильма мы видим, как она пытается убежать от преследующего ее здоровяка с пистолетом, но ей это не удается. Узнав имя убитой женщины, Джордан и его заместитель Редди (Ник Мохаммед) удивленно переглядываются. Почему — становится понятно, когда авторы фильма переносят действие на неделю назад, разворачивая цепь событий, приведших к насильственной смерти другой Мэгги Мур (Луиса Краузе) — тезки первой, точнее, уже второй жертвы.
"Мэгги Мур(ы)" — один из тех недетективных детективов, где ответ на вопрос "Кто это сделал?" известен сразу, а интригу задает прежде всего иной вопрос: "Как его поймают?"»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Спряжение по именам и числам».
(Не)идеальные роботы
- Режиссеры: Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс
- В ролях: Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд
- Жанр: фантастика, мелодрама, комедия / США / 93 мин.
- В прокате: с 29 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «2032 год. Политики-консерваторы в США победили и все-таки воздвигли стену на границе с Мексикой, а заодно выслали из страны всех иммигрантов. Теперь работу, которую раньше выполняли гастарбайтеры, делают роботы…
Чарльз (Джек Уайтхолл) эксплуатирует своего Ч2 (Джек Уайтхолл) в хвост и гриву: пока хозяин сидит дома на диване и рубится в стрелялки, робот ходит за него на работу, шуршит по хозяйству, а главное, знакомится и ухаживает за девушками. И только когда дело доходит до секса, за дело берется сам Чарльз и дарит избранницам "пять минут в раю". С очередной такой избранницей, Элейн (Шейлин Вудли), все идет по проверенному сценарию, пока — в довольно унизительном для Чарльза контексте — не выясняется, что она не так проста. Девушка ходит на свидания с мужчинами, чтобы разводить их на дорогие подарки, но в постель с ними ложится Э2 (Шейлин Вудли), которая, так же как Ч2, в перерывах исполняет роль прислуги своей капризной и эгоцентричной владелицы.
Из-за путаницы с адресом Ч2 и Э2 оказываются на свидании друг с другом и в результате пятичасового механического секс-марафона друг в друга влюбляются. Они решают бросить своих хозяев и сбежать в Мексику, где, по слухам, у роботов такие же права, как у людей. Настоящие Чарльз и Элейн, естественно, не могут примириться с таким предательством, поэтому устремляются в погоню».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Испытание шутками».
Время расплаты
- Режиссер: Майкл Обловитц
- В ролях: Доминик Перселл, Кейт Босворт, Мэл Гибсон, Ник Стал, Ариэль Рэйсин
- Жанр: триллер / США / 104 мин.
- Слоган: «Правосудие настигнет каждого»
- В прокате: с 29 июня
Кинопрокатчик «Global Film»: «Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона».
Личная жизнь
- Режиссер: Кодзи Фукада
- В ролях: Фумино Кимура, Вин Морисаки, Кэнто Нагаяма, Томорово Тагути
- Жанр: мелодрама, драма / Япония / 123 мин.
- В прокате: с 29 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Возбуждение героев в этот солнечный полдень в предвкушении вечеринки по случаю дня рождения отца семейства Фукада подчеркивает рассыпанными по кадру крошечными нарядными пятнами — красный, рыжий, розовый, цвет морской волны. Одно из них — желтая детская панамка, что сушится на балконе. А когда праздник отгуляет — с совершенно феллиниевскими монашками, поющими караоке,— эта самая панама из цветового пятна, создающего настроение, превратится в деталь, говорящую все о состоянии персонажа в кадре. Ее обладатель, шестилетний мальчишка, в разгар вечеринки поскользнется в ванной и разобьется насмерть. Наутро мы увидим его мать и одинокую панаму над ней на вешалке. На женщине желтые брюки, но по мере того, как она удаляется прочь от камеры вглубь кадра, за счет смены внутрикадрового освещения брюки из желтых становятся серыми: вот так деликатно работает Фукада с цветом и повествованием.
Погибший мальчик был чемпионом по реверси, популярной в Японии игре наподобие шашек. Реверси — один из сквозных мотивов фильма, и сценарий Фукады выстроен реверсивно. Мы не столько узнаем, что станет с героями, сколько — что с ними было прежде».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Огоньки большого города».
Дыхание
- Режиссер: Роман Каримов
- В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак
- Жанр: драма / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Это коснулось каждого»
- В прокате: с 22 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Вот, скажем, главный герой фильма Виктор (Антон Батырев): когда-то он работал хирургом, но бросил из-за того, что врачам мало платят, и ушел в околомедицинский бизнес — стал продавать больницам импортное оборудование. Большие деньги не очень хорошо сказались на человеческих качествах Виктора и его друга и делового партнера Михаила (Даниил Воробьев): они позволяют себе буянить в самолетах, а Миша — еще и изменять жене (Евгения Храповицкая). Однако когда мать Виктора (Галина Сазонова) попадает в больницу, а герой в результате череды случайностей оказывается заперт там вместе с коллективом и пациентами, друзья быстро мобилизуются и начинают помогать людям.
Помощь эта заключается, например, в раздобывании ПЦР-тестов (в больнице их, разумеется, нет), перекидывании мешков с ними, замаскированных под мусорные, через забор и проведении Виктором, несколько лет не бравшим в руки скальпель, успешных операций, несмотря на протесты главврача-бюрократа (Сергей Лысов), а также в придумывании способов подключать больных к ИВЛ без интубации. Эта вполне рутинная процедура почему-то вызывает у авторов и героев, профессиональных медработников, священный ужас. Ах да, кроме прочего Михаил, пометавшись между законной супругой и любовницей (Вера Шпак), переосмысливает свое поведение и возвращается в лоно семьи».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «На несвежем дыхании».
Мое преступление
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Изабель Юппер, Фабрис Лукини, Дэни Бун, Андре Дюссолье
- Жанр: комедия, драма, криминал, детектив / Франция / 102 мин.
- В прокате: с 22 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «На второстепенных и предельно характерных ролях выступают Изабель Юппер и Андре Дюссолье, Дани Бун и Фабрис Лукини, но главные партии отданы совсем юным актрисам Наде Терешкевич и Ребекке Мардер… У Озона они изображают практически самих себя — Мадлен и Полин, двух эмансипе, тщетно пытающихся преуспеть каждая в своей области: Мадлен мечтает о подмостках "Комеди Франсез", Полин — о карьере адвоката. Но миром, увы, правят мужчины, сплошь мизогины и негодяи. На очередном прослушивании у знаменитого продюсера, пригласившего ее к себе на шикарную виллу в Нёйи, Мадлен подвергается жесточайшему харассменту, сбегает в слезах — жаловаться товарке и жениху, к слову, не спешащему из-за ее бедного происхождения просить руки и сердца. Продюсера тем временем находят мертвым, а рядом — изящный дамский револьвер. Подозрение, естественно, падает на Мадлен. Полин решает помочь подруге и дебютировать в суде присяжных. Тут-то и начинается самое интересное.
Криминальную драму, логично перетекающую в редкий для французского кино процедурал, Озон с удовольствием превращает в театр абсурда, а объектом злой иронии становится не столько патриархат — что с него взять, он погряз в собственных пороках и, по всеобщему мнению, обречен,— сколько племя молодое, незнакомое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Суд бульварной истории».