Не хочется, а НАТО

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будут продлены еще на год — до октября 2024-го, хотя сам он об этом не просил, а наоборот, неоднократно говорил о намерении вскоре покинуть свой пост. Странам—членам альянса, однако, не удалось согласовать кандидатуру преемника господина Столтенберга, а потому США предложили оставить все как есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение членов НАТО продлить его полномочия в качестве генсека Йенс Столтенберг счел честью для себя

Фото: Alastair Grant / AP Решение членов НАТО продлить его полномочия в качестве генсека Йенс Столтенберг счел честью для себя

Фото: Alastair Grant / AP

«Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года»,— написал Йенс Столтенберг во вторник на своей странице в Twitter. И добавил: «Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда».

О том, что полномочия Йенса Столтенберга, ставшего генсеком в 2014 году, будут продлены, западные СМИ писали еще на прошлой неделе. Официально это решение будет оформлено 11–12 июля на саммите альянса в Вильнюсе.

Между тем сам 64-летний норвежец ранее заверял, что не выдвигал свою кандидатуру на очередной (четвертый по счету с учетом предыдущих продлений) срок и не собирается оставаться в Брюсселе после октября этого года, когда истекает его нынешний контракт. Предполагалось, что он вернется в Осло и возглавит норвежский Центробанк.

На пост генсека НАТО прочили целый ряд известных персон, преимущественно женщин из Центральной и Восточной Европы. Среди них — экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд и нынешняя глава эстонского правительства Кая Каллас. Также среди упоминавшихся в прессе имен: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, вице-премьер Канады Христя Фриланд, премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Испании Педро Санчес, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Как уже писал “Ъ”, некоторое время считалось, что кандидатура Урсулы фон дер Ляйен (64-летней немки, которая до прихода в Еврокомиссию была министром обороны, а также министром труда и соцзащиты ФРГ) является наиболее предпочтительной для США. Однако в начале апреля сама госпожа фон дер Ляйен дала понять, что не заинтересована в смене деятельности и хочет остаться в структурах Евросоюза.

Затем внимание СМИ переключилось на датчанку Метте Фредериксен, побывавшую с визитом в Вашингтоне в начале июня. Но, хоть она по многим параметрам подходит, издание Politico со ссылкой на источники сообщило: ее кандидатура вызывает вопросы у ряда стран, недовольных «засильем скандинавов» в руководстве НАТО. До норвежца Йенса Столтенберга альянс возглавлял датчанин Андерс Фог Расмуссен (с 2009 по 2014 год). Кроме того, Дания до сих пор тратит на военные расходы лишь 1,38% своего ВВП, в то время как члены НАТО еще в 2014 году договорились поднять этот показатель как минимум до 2%. В сложившейся ситуации — и с учетом конфликта вокруг Украины — члены альянса, по словам собеседников издания, предпочитают не спорить, а оставить все как есть, действуя по принципу «коней на переправе не меняют».

Процедуры голосования за кандидатуру генерального секретаря НАТО как таковой нет. Его заменяют кулуарные переговоры, цель которых — достижение консенсуса среди всех членов блока.

Один из собеседников журнала Foreign Policy в европейских структурах назвал нынешние переговоры по поводу кандидатуры генсека «самыми непрозрачными». Решающую роль в продлении полномочий норвежца, по данным СМИ, сыграли США. «Йенс Столтенберг, наконец, сдался»,— написала по этому поводу во вторникThe New York Times.

Джо Байден во вторник сделал специальное заявление по этому поводу. «Под его (Йенса Столтенберга.— “Ъ”) уверенным руководством, с его опытом и рассудительностью наш альянс прошел через самые значительные вызовы европейской безопасности со Второй мировой войны,— говорится в сообщении Белого дома.— Сегодня наш альянс сильнее, сплоченнее и целеустремленнее, чем когда-либо. С нетерпением жду продолжения работы с генеральным секретарем Столтенбергом по дальнейшему укреплению Североатлантического альянса на следующей неделе на саммите НАТО в Вильнюсе и в преддверии 75-го юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году».

Между тем в отношениях России и НАТО сохранение Йенсом Столтенбергом поста генсека альянса «ничего не изменит». Об этом «РИА Новости» во вторник заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. «Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует»,— уточнил он.

Елена Черненко