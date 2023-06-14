WSJ: Польша против избрания премьера Дании новым генсеком НАТО

Польша выступает против назначения премьер-министра Дании Метте Фредериксен новым генеральным секретарем НАТО, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных европейских чиновников. По их словам, Варшава хочет, чтобы альянс возглавил политик с восточного фланга НАТО, а также жалуется, что Дания не выполнила обязательства по расходам на оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метте Фредериксен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Метте Фредериксен

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как пишет WSJ, все большее число стран на восточном фланге НАТО обеспокоены тем, что потенциальная кандидатура госпожи Фредериксен «хотя и вполне заслуженная, но подрывает потребности альянса перед лицом вторжения России на Украину». Другие государства, в том числе Франция и Литва, пока не определились с тем, кого поддержать.

По данным издания, Польша, как и другие расположенные близко к России страны, считает, что НАТО «подаст мощный сигнал Москве, назначив на пост генсека выходца из страны, которая когда-то входила в состав Советского Союза». В этом ключе несколько государств уже предложили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Однако часть западных стран опасаются, что назначение генсека с восточного фланга «было бы слишком провокационным, поскольку это поставит руководство альянса на порог России».

Кроме того, правительство Польши утверждает, что Дания не достигла целевых показателей расходов на оборону, ожидаемых от членов НАТО. В 2022 году Копенгаген признал недостатки в способности защищать свои территории и обязался нарастить расходы на оборону до 2% ВВП. В мае Дания пообещала утроить расходы на оборону почти до $21,6 млрд в течение следующего десятилетия, доведя их до 2% к 2030 году.

Еще одной проблемой WSJ называет тот факт, что «скандинавы годами занимали» пост генсека НАТО. Нынешней глава альянса Йенс Столтенберг занял должность в 2014 году, и срок его полномочий продлевался уже дважды. Его предшественником был бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, который занимал этот пост с 2009 года. Если госпожу Фредриксен изберут хотя бы на один четырехлетний срок, то в итоге «скандинавы будут руководить альянсом почти два десятилетия», отмечает газета.

Генсека НАТО выбирают на основе консенсуса всех 31 страны—члена альянса. На пост также претендует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но ее кандидатуру, по данным The Sun, может заблокировать Великобритания, недовольная «плохим послужным списком» госпожи фон дер Ляйен на посту главы Минобороны Германии. Также рассматривалась кандидатура министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, и Лондон хочет заручиться поддержкой Вашингтона в этом вопросе. Как писала Politico, Запад рассчитывает, что следующий генсек НАТО не будет «слишком воинственно» поддерживать Украину.

Лаура Кеффер