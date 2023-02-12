Йенс Столтенберг не намерен остаться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок полномочий, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Мандат Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года, сохранять его политик не собирается. Вместо этого он может перейти на работу в Центробанк Норвегии, главой которого уже назначен. Но занять пост Столтенберг сможет только после ухода из НАТО. В альянсе же, как сообщают немецкие СМИ, хотят сохранить должность за нынешним генсеком до весны 2024-го. По мнению членов организации, такое решение гарантировало бы НАТО стабильность на время военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Thys, Pool Photo / AP Фото: John Thys, Pool Photo / AP

Йенс Столтенберг занимает пост генерального секретаря с 2014-го. Срок его полномочий продлевался уже трижды, в последний раз это случилось год назад на фоне конфликта Москвы и Киева. Между тем в этом противостоянии глава НАТО начал играть все большую роль, отметила президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Накануне конфликта и в его начале Столтенберг все время повторял фразу: "НАТО как альянс никоим образом не будет в нем участвовать и не должно допустить эскалации". Но в течение этого года его позиция явно изменилась, он стал говорить о том, что НАТО понимает, что опосредованно участвует в противостоянии: они поставляют средства электронной борьбы, медикаменты, гуманитарную помощь, а военную помощь представляют члены альянса. За свободу и демократию, по словам Столтенберга, Украина платит кровью, а организация — финансами и вооружениями, и если Киев проиграет, то тогда, по мнению генсека НАТО, страны-члены альянса вынуждены будут платить кровью.

Вместе с тем Столтенберг уже достаточно определенно говорил о том, что он уходит и не будет продлевать полномочия, но в такой критической ситуации в НАТО пошли на такое решение. Я не исключаю, что и на этот раз полномочия Йенса Столтенберга могут еще раз продлить».

На протяжении последнего года западные СМИ строили предположения, кто может занять место норвежца. Среди громких кандидатур — бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политологи отмечали, что он мог бы стать компромиссной фигурой для Европы и США, поскольку в Вашингтоне растет недовольство слишком самостоятельной политикой Брюсселя в сфере безопасности.

Однако такие суждения относительно Джонсона опрометчивы, заметил директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин: «У него есть оппоненты, мы помним, что именно он вывел Великобританию из состава ЕС, реализовав план Brexit. Действительно, в Европе это не забыли. Мы можем вспомнить трения между ним и Эмманюэлем Макроном, президентом Франции. Поэтому у него много как и сторонников, так и противников, это некомпромиссная фигура. Думается, что на посту генерального секретаря НАТО должна быть персона, которая устраивала бы всех и которая себя зарекомендовала как выдержанного, грамотного и сбалансированного политика.

Кроме того, в прошлом году заговорили о так называемом гендерном паритете, заявив, что уже настало время, чтобы НАТО возглавила женщина.

В соответствии с этой позицией стали подбирать кандидатов, были названы имена трех дам-политиков высокого уровня — из Прибалтики, Словении и Италии. Но на данный момент ни одной фигуры, которая ясно и четко заявила бы, что собирается претендовать на этот пост, нет».

Кандидатами на должность генсека НАТО издание Politico называет сразу несколько премьер-министров: Нидерландов — Марка Рютте, Эстонии — Каю Каллас и Литвы — Ингриду Шимоните. Есть в списке и еще один англичанин, помимо Джонсона, это нынешний министр обороны страны Бен Уоллес. На работу в альянс, как считают журналисты, может перейти и нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также сообщается, что некоторые западные чиновники считают, что руководить НАТО должен человек из Восточной Европы, поскольку он лучше понимает «логику и менталитет» России.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский