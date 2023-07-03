Во время мятежа ЧВК «Вагнер» в Воронежской области пострадали четыре человека, повреждены более 20 домов, хозпостройки и автомобили

Власти завершили оценку ущерба, нанесенного гражданскому населению Воронежской области за время действия режима контртеррористической операции (КТО). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Режим КТО был введен в регионе 24 июня в связи с мятежом частной военной компании «Вагнер», которая на пути до Москвы прошла через Воронежскую область. Отменили его 26 июня.

По словам Александра Гусева, легкий вред здоровью получили четыре воронежца, включая одного ребенка. Им власти планируют выплатить по 100 тыс. руб.

Также повреждены «чуть более» 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Ранее о повреждении минимум 19 домовладений в селе Елизаветовка при перестрелке 24 июня в ходе прохождения одной из колонн ЧВК сообщал глава Павловского района Максим Янцов. Позже он уточнил, что их число может быть увеличено, «потому что не все жители находились дома»

Губернатор заверил, что общий объем затрат на восстановление объектов для бюджета «вполне под силу»: «Завтра туда выходит подрядчик». Сумму и название компании он не раскрыл. По оценке источника «Ъ-Черноземье» в органах власти, речь может идти о 4–5 млн руб.

О том, как мятеж «Вагнера» затронул Воронежскую и Липецкую области, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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