В Воронежской области отменен режим КТО

Режим контртеррористической операции, введенный 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях, снят. Об этом сообщили власти регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

«Режим КТО в Воронежской области официально снят»,- сообщили в правительстве региона утром 26 июня. Соответственно, все действовавшие на территории субъектов временные ограничения, также отменены. «Воронежская область вернулась к стандартному управлению. Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть»,- добавил губернатор Александр Гусев.

О введении режима КТО утром 24 июня сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). В нем сообщили, что спецрежим потребовался для «пресечения возможных террористических актов» в Москве, Московской и Воронежской областях. В НАК напомнили, что КТО может предполагать ряд специальных ограничений, затрагивающих основные конституционные права жителей. Это могла быть, в частности, отмена права на неприкосновенность жилища, тайны частной переписки и ограничение мобильной связи, движения автомобилей и пешеходов. Кроме того, с территории, на которой введен режим КТО, возможно «временное отселение физических лиц в безопасные районы с обязательным предоставлением помещений».

До этого Воронежские власти закрыли движения по трассе М-4 «Дон» - с 464-го по 777-й км, а полностью восстановили его уже 25 июня. Губернатор Александр Гусев поручал оперативно помогать всем автомобилистам, которые оказались в пробках.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах по лагерям ЧВК со стороны Вооруженных сил России. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. ФСБ после заявлений Евгения Пригожина возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. К позднему вечеру того же дня обвинения с господина Пригожина пообещали снять, а он вместе с бойцами ЧВК покинул военные объекты в Ростове-на-Дону.

Владимир Зоркий