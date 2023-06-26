Марш прокатился по Черноземью

24 и 25 июня Воронежская и Липецкая области оказались на пути следования колонн «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву, оцененного президентом Владимиром Путиным как вооруженный мятеж. Воронежская область понесла наибольшие потери от действий ЧВК среди российских субъектов: в регионе произошел сложнейший за последние 30 лет пожар на нефтебазе, в результате перестрелки пострадали два десятка домов, а еще ряд инцидентов не был официально подтвержден властями. Только в понедельник в крупнейшем регионе Черноземья отменили режим контртеррористической операции. По мнению экспертов, главы регионов в кризис проявили «консолидированность и оперативность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марш «справедливости» ЧВК «Вагнер» запомнится воронежцам сильнейшим техногенным пожаром за последние 30 лет

Фото: Андрей Архипов Марш «справедливости» ЧВК «Вагнер» запомнится воронежцам сильнейшим техногенным пожаром за последние 30 лет

Фото: Андрей Архипов

После того как вечером 23 июня пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила аудиосообщения, в которых господин Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться», стало известно о введении воронежской полицией плана «Крепость». Рано утром 24 июня воронежский губернатор Александр Гусев призвал граждан не пользоваться трассой «Дон», по которой «движется колонна военной техники», а глава Липецкой области Игорь Артамонов попросил жителей региона воздержаться от поездок на юг, даже в Воронежскую область.

Въезды на М-4 в двух субъектах перекрыли. В Воронежской области дополнительно заблокировали дорогу в облцентр со стороны Тамбова и начали отменять массовые мероприятия, в том числе выпускные вечера. В крупнейшем регионе Черноземья ввели режим контртеррористической операции (КТО), в рамках которой вооруженные силы начали «оперативно-боевые мероприятия».

По наблюдению корреспондента «Ъ», около 11.30, уже после обращения президента Владимира Путина (назвавшего происходящее мятежом), по освобожденному от автомобилей обходу Воронежа на трассе М-4 прошла военная колонна. В ее составе были заметны автобусы «ПАЗ» с людьми в военной форме, грузовики (в том числе гражданские фуры) и пикапы.

Ключевое событие произошло после полудня. После инцидента, связанного с боевым вертолетом, на улице Димитрова на юге столицы Черноземья произошел взрыв и начался сильный пожар на нефтебазе. Загорелся резервуар с авиационным топливом (5 тыс. т). Этот пожар ликвидировали только в 00.40; понадобились практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона. За это время на местных АЗС из-за ажиотажа успели собраться длинные очереди. По оценке регионального управления МЧС, пожар был «одним из самых сложных в городе как минимум за последние 30 лет»: вода из ручных пожарных стволов испарялась, не долетая до стен емкости, а стоявшие в 50–70 метрах от очага спецавтомобили приходилось поливать водой, чтобы не плавился пластик кабин. Были задействованы и практически все городские поливомоечные машины.

Официальную причину возгорания власти не назвали. Но после начала пожара стали распространяться видеозаписи точного вертолетного удара по наземной колонне, а также пуска зенитной ракеты по вертолету недалеко от нефтебазы: отстрелянная летчиками ложная тепловая цель отвела ракету. По данным Росавиации, в 2022-м тонна авиационного керосина в Воронеже стоила около 67 тыс. руб.; таким образом, примерный ущерб нефтебазе, структуре Росрезерва, можно оценить в сумму свыше 300 млн руб.

Около 16.30 губернатор Игорь Артамонов подтвердил появившуюся в соцсетях информацию о том, что техника ЧВК «Вагнер» достигла Липецкой области. Власти перекрыли въезды в Липецк с северных чаплыгинского и лебедянского направлений, а также из Верхнехавского района Воронежской области, перекопав дороги экскаватором — указав при этом, что у них есть план восстановления полотна. Около шести вечера стало известно, что одна из военных колонн достигла Краснинского района Липецкой области к северо-востоку от Ельца: там остановили автобусное сообщение.

После того как около 20.30 стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации, колонна начала двигаться в обратную сторону. Меньше чем через час власти стали открывать движение на региональных трассах в Липецкой области и на участках М-4 в Воронежской.

Утром в воскресенье в Воронеже и Липецке возобновили междугороднее автобусное сообщение. Около 11 утра Александр Гусев сообщил, что движение колонн ЧВК по Воронежской области «заканчивается». В липецком облправительстве подтвердили полный уход подразделений около 13 часов. Власти начали отменять запреты на массовые мероприятия. Но режим КТО в Воронежской области был снят только утром в понедельник.

Помимо пожара на нефтебазе власти регионов Черноземья подтвердили только один инцидент, повлекший ущерб. Вечером в воскресенье глава Павловского района Максим Янцов сообщил, что при перестрелке, произошедшей утром 24 июня в ходе прохождения одной из колонн через село Елизаветовка, повреждения получили 19 домовладений.

В субботу, сразу после обращения Владимира Путина, власти регионов Черноземья стали давать свою оценку происшедшему. Александр Гусев разъяснил, что «группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания»: «Мятежникам не может быть никакого оправдания». Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заверил жителей региона, что «в целом ситуация стабильная, работа всех силовых структур проводится в полном объеме». Глава Курской области Роман Старовойт напомнил, что регион тесно сотрудничал с ЧВК «Вагнер» при подготовке бойцов добровольных народных дружин и что он сам прошел эту подготовку: «После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать. Мы вместе радовались успехам ребят, когда освобождали Соледар и Артемовск, и скорбели вместе с семьями погибших воинов. Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов. Призываю Евгения Пригожина отказаться от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране».

Липецкий губернатор Игорь Артамонов заметил, что «предательство — это низко и подло, когда наша страна, наша Родина отстаивает свою независимость и борется за мирное будущее наших детей и семей тех, кто стоит за всем происходящим сегодня». Глава Орловской области Андрей Клычков заметил, что «любые попытки расшатать ситуацию в это непростое время являются преступлением против народа и страны», а тамбовский губернатор Максим Егоров призвал «сплотиться, как никогда». В понедельник Роман Старовойт на совещании в облправительстве добавил, что власти готовились противодействовать заходу ЧВК в регион, если бы такая попытка состоялась.

Политолог Владимир Слатинов считает, что реакция черноземных губернаторов на кризис «была вполне консолидированной и неплохо синхронизированной в плане проведения совещаний и принятия решений по мобилизации различных служб»: «Отстроенная Кремлем губернаторская “вертикаль” в этой части работает слаженно, тем более что черноземные территории — либо приграничные (и прифронтовые), либо расположенные недалеко от зоны СВО, этот фактор носит дополнительный мобилизующий характер… Что касается индивидуальных особенностей реакции на кризис, она была связана с характером проблем и стилистикой руководства того или иного губернатора». Никаких признаков дестабилизации и паники не было даже в наиболее пострадавшей Воронежской области, заметил господин Слатинов.

Олег Мухин