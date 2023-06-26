По фактам повреждения домов в воронежской Елизаветовке проводится доследственная проверка

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по фактам нанесения ущерба домовладениям в Елизаветовке Павловского района Воронежской области. Как напомнил глава муниципалитета Максим Янцов, во время инцидента с ЧВК «Вагнер» 24 июня в населенном пункте пострадали дома, надворные постройки и транспортные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

«Подробности станут известны после завершения проверки»,- написал в своем телеграм-канале глава район. Он уточнил, что к ранее зарегистрированным повреждениям в 19-ти домовладениях добавятся еще несколько, «потому что не все жители находились дома». Некоторые были в гостях, другие - на отдыхе. «Сейчас они возвращаются, мы принимаем от них заявления, проводим обследование, оцениваем стоимость возмещения ущерба. Точная цифра необходимых средств будет ясна после подготовки сметного расчета»,- добавил господин Янцов.

По его словам, владельцам пострадавших домов пока приходится закрывать повреждения крыш и окон подручными материалами, чтобы уберечься от дождя. «Для компенсации ущерба либо подрядчик выполнит работы, либо выплаты произведут непосредственно физическим лицам. Сейчас определяем механизм возмещения. По поручению губернатора Александра Гусева средства на компенсацию и ремонт гражданского имущества выделит региональный бюджет»,- заверил чиновник.

Владимир Зоркий