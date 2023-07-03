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Коммерсантъ FM
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Во Франции в шестую ночь беспорядков задержаны 78 человек

78 человек были задержаны во Франции в шестую ночь беспорядков, сообщило BFMTV. В Париже были задержаны 20 протестующих. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Французские СМИ сообщают о стычках протестующих с полицией в Лионе. Участники беспорядков бросали в сотрудников правоохранительных органов камни. Полиция применила слезоточивый газ.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля. За четвертую ночь протестов было арестовано 1,3 тыс. человек, за пятую — меньше 0,5 тыс. Первых участников погромов приговорили к заключению на срок до четырех месяцев. В беспорядках участвует множество молодых людей. МВД оценивало средний возраст задержанных в 17 лет, но среди них были и 13-летние.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Уличные беспорядки во Франции

Уличные беспорядки во Франции

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