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Коммерсантъ FM
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Во Франции первых участников погромов приговорили к заключению на срок до четырех месяцев

Суд в Гренобле во Франции вынес первые приговоры участникам беспорядков, спровоцированных смертью 17-летнего Ноэля М., который был застрелен полицией. Первые осужденные — двое 22-летних и один 18-летний мужчины — приговорены к заключению на срок от трех до четырех месяцев, передает France Bleu Isere из зала суда.

Как сообщает издание, первый осужденный — 18-летний работник McDonald's, который был задержан в Гренобле при совершении кражи в одном из магазинов сети универмагов Galeries Lafayette. Нанесенный ущерб — три футболки и три флакона духов на общую сумму €350. Обвиняемый признал свою вину и был приговорен к трем месяцам домашнего ареста, передает France Bleu Isere.

Второй осужденный — 22-летний мигрант из Туниса, которого задержали в подвале магазина одежды Foot Locker. Он утверждает, что укрывался там от слезоточивого газа и полиции. По версии обвинения, он пытался совершить кражу. Суд приговорил мужчину к трем месяцам тюрьмы, передает издание.

Третьему подсудимому также 22 года. Суд приговорил его к четырем месяцам домашнего ареста за попытку кражи в магазине Boss, сообщает France Bleu Isere.

Протесты во Франции начались 27 июня после смерти 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили его, заявив, что тот отказался выполнять их требования. Обвиняемый в убийстве подростка уже арестован. В общей сложности на протестах задержали более 2 тыс. человек, ранены полицейские и жандармы. Власти отменили массовые мероприятия в нескольких городах, потребовали ограничить движение общественного транспорта. Ранее сегодня, 2 июля, бабушка убитого подростка призвала протестующих остановиться и не использовать смерть ее внука в качестве предлога для разрушений.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Эрдни Кагалтынов

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